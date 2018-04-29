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BBC Türkçe

Suriye'de ordu Şam'ın El Kabun mahallesine girdi

Suriye ordusu ve muhalifler, başkent Şam'ın hemen dışındaki El Kabun mahallesinin büyük çoğunluğunun rejim güçleri tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Suriye ordusu ve muhalifler, başkent Şam'ın hemen dışındaki El Kabun mahallesinin büyük çoğunluğunun rejim güçleri tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

Ordunun iki ayı aşkın bir süredir için operasyon düzenlediği El Kabun'daki muhalif konseyden Albullah El Kabuni, Reuters'a "Rejim güçleri buradan geriye kalanları yok etmekle tehdit ediyor ve askeri çözüm dışında hiçbir çözüm kabul etmiyor" diye konuştu.

Mahallenin çok küçük bir kısmı muhaliflerin kontrolünde kaldı. Bu bölgede yaklaşık bin 500 muhalif savaşçı ve aileleri bulunuyor.

Suriye devlet medyası ise mahalleden tahliyelerin başladığını belirtti.

Bu hafta Şam'ın Berze mahallesinde muhalif savaşçılar tahliye edilerek İdlib bölgesine geçmeyi kabul etmişti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, muhaliflerle varılan bu "uzlaşmaların" ülkede dökülen kanı durdurmak için etkili bir yol olduğunu söylerken Birleşmiş Milletler ise bunun "zorla göç ettirme" olduğu eleştirisini getiriyor.

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