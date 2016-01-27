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Suriye'de öldürülen MHP'li ilçe yöneticisinin cenazesi İstanbul'a getirildi

İbrahim Küçük, Türkmenlere destek için Kasım'dan beri Suriye'de savaşıyordu

27 Ocak 2016 12:02

Türkmenlere destek vermek için gittiği Türkmen Dağı bölgesinde hava bombardımanı sonucu yaşamını yitiren MHP Fatih İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı İbrahim Küçük'ün cenazesi İstanbul'a getirildi.

DHA’dan Hayati Kılıç’ın haberine göre; Suriye'den getirilen MHP Fatih İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı İbrahim Küçük'ün cenazesi THY'nin tarifeli seferi ile saat 00.20'de Adana'dan İstanbul'a getirildi. Cenazeyi Atatürk Havalimanı'nda yaklaşık 200 kişi karşıladı. Kalabalık nedeniyle çevik kuvvet havalimanında önlem aldı. Tekbirlerle omuzlara alınan cenaze A kapısından çıkarılarak cenaze arabasına konuldu. Cenaze konvoy halinde Zeytinburnu Kozlu Gasilhanesi'ne getirilerek morga konuldu. Cenaze ile birlikte getirilen İbrahim Küçük'ün eşyaları ailesine teslim edildi.

İbrahim Küçük'ün hayatını kaybettiği saldırıda Türkmen komutan Adil Orli'nin de yaralandığı belirtiliyor. İbrahim Küçük, saldırıdan saatler önce sosyal medya hesabından Türkmen Dağı ile ilgili paylaşım yapmış ve 'Türkmen Dağı imdat diyor' diye yazmıştı.

MHP'li yönetici İbrahim Küçük'ün Kasım 2015'ten beri Türkmen Dağı'nda gönüllü olarak savaştığı öğrenildi. Küçük evli ve 2 çocuk babasıydı. 

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