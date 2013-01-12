Suriye'de muhalifler stratejik havaalanının kontrolünü ele geçirdi

Suriye'nin kuzeybatısında günlerdir hükümet birlikleriyle yoğun çatışma içinde olan muhaliflerin, stratejik önem taşıyan bir hava üssünü kontrol altına aldığı bildirildi.

Muhalif kaynaklar, Özgür Suriye Ordusu'nun Taftanaz havaalanını tamamiyle ele geçirdiğini kaydetti. İnternette yayınlanan video kliplerinde üssün içinde oldukları belirtilen isyancı askerlerin ve tankların görüntüleri yer aldı.

Bu üste konuşlandırılmış olan helikopterler, isyancıların elindeki bölgelerin bombardımanında kullanılıyordu.

Bu arada, üst düzey Amerikan ve Rus yetkilileri, bugün Cenevre'de BM'nin Suriye temsilcisi Lakhdar Brahimi ile görüşmeye hazırlanıyor.

Toplantıda Suriye Eylem Grubu'nca önerilen barış planının nasıl ileriye götürülebileceği ele alınacak. BBC muhabiri Imogen Foulkes, toplantıda herhangi bir diplomatik atılım sağlanmasının beklenmediğini söyledi.

Söz konusu girişim, ülkede şiddete derhal son verilmesini ve hem Beşşar Esed yönetimi altında çalışan yetkililerden, hem de muhalefetten isimleri bir araya getirebilecek geçici hükümet kurulmasını hedefliyor.

Rusya ve ABD, Esed'in iktidarı bırakıp bırakmaması konusunda görüş ayrılığı içinde.

Dün Suriye hükümeti, BM temsilcisi Brahimi'nin BBC'ye verdiği bir mülakatta Devlet Başkanı Esed'i eleştiren sözler ederken tarafsızlıktan uzaklaştığını bildirmişti.

Brahimi, Suriye halkının tek bir ailenin 40 yıl boyunca ülkeyi yönetmesini 'biraz fazla uzun bulduğunu" söylemişti.

BBCTürkçe