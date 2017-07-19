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Dünya

Suriye'de muhalifler ile SDG arasında çatışma: 15 ölü

Ölenlerin Suriyeli muhalifler arasından olduğu bildirildi

19 Temmuz 2017 19:22

Suriye'nin kuzeyindeki Şahba kentine bağlı Ayn Dakna köyü yakınlarında, SDG (Suriye Demokratik Güçleri) ve Türkiye'yle birlikte hareket eden silahlı muhalif gruplar arasında çatışma çıktı. Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), çıkan çatışmada 15 kişinin öldüğünü duyurdu.

SOHR, Pazartesi gününden bu yana süren çatışmalarda ölenlerin Suriyeli muhalifler olduğunu, 4 SDG üyesinin de yaralandığını bildirildi.

ABD tarafından desteklenen SDG'nin ana gövdesini Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

Ayn Dakna, Şubat ayından bu yana SDG'nin denetiminde bulunuyor. Köy, SDG ve muhaliler arasında sınır niteliği taşıyor.

YPG: Cenazeleri, Türk Kızılayı'na vereceğiz

YPG'nin yerel bir yetkilisi yaptığı açıklamada, ellerinde 9 kişinin cenazesinin bulunduğunu, ailelerine ulaştırılmaları için bunları Afrin'deki Kürt Kızılayı'na vereceklerini söyledi.

Muhalif gruplar ise yaptıkları açıklamada, Ayn Dakna'da SDG'ye saldırdıklarını çünlü SDG'yi "işgalci" olarak gördüklerini belirtti. Muhalifler yeni saldırılar gerçekleştireceklerini de ekledi.

Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Kalkanı Harekâtı'na Türk ordusu ile birlikte katılan muhalif gruplarla SDG arasında uzun süredir yer yer gerilim yaşanıyor.

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SuriyemuhaliflerSDGçatışmaAyn DaknaPYDYPGhaber

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