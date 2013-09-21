Suriye'de muhalefet bin parçaya bölündü; kim kime karşı savaşıyor?

Kanlı iç savaşın 3. Yılına girdiği Suriye’de Devlet Başkanı Beşşar Esad’a karşı savaşan Suriyeli isyancılar, çok sayıda farklı gruplara ayrıldı. Sayıları giderek artan muhalif grup sayısı adeta her gün yeni bir örgüt isminin duyulmasına yol açarken, Suriye’deki durum “iç savaşın içinde iç savaş” görüntüsü vermeye başladı.

Milliyet Dış Haberler Servisi’nin haberine göre, sayısı 100 bini bulan Suriyeli muhalif savaşçıların bin ila bin 200 gruba bölündüğü düşünülüyor. 10 bin Suriyeli muhalif El Kaide bağlantılı cihatçı örgütlere mensup. 30-35 bin savaşçı, İslamcı olsa da uluslararası cihat fikrinden ziyade Suriye Savaşı’na odaklanmış durumda. 30 bin muhalifin ise ılımlı İslamcı olduğu düşünülüyor. Suriyeli isyancı gruplar arasındaki görüş farklılıkları, gruplar arası mücadelenin de şiddetlenmesine sebep oluyor. Gruplar arasında görülen bağlantılar ise kimi zaman iç içe geçen bir yapı ortaya çıkarıyor.

Suriye’de rejime karşı savaşan farklı isyancı gruplar şu şekilde:

- Özgür Suriye Ordusu: Ağustos 2011’de kurulan ve General Selim İdris tarafından yönetilen Özgür Suriye Ordusu, 40 bin savaşçısının olduğunu iddia etse de uzmanlara göre 10 bin savaşçı bünyesinde bulunuyor. Lider kadrosu Alevi olsa da savaşanlar genellikle Sünni. Türkiye sınırında etkin olan Kuzey Fırtınası gibi grupları da barındırıyor.

- El Nusra Cephesi: Ülkede savaşan en büyük cihatçı grup olduğu düşünülüyor. El Kaide bağlantılı El Nusra’nın yaklaşık 6 bin mensubu var. El Kaide’nin Irak kolu ‘Irak İslam Devleti’, 2011’de El Nusra’nın Suriye’deki kolları olduğunu açıkladı. Bunun üzerine Nusra, Irak ve Şam İslam Devleti adını da kullanmaya başladı.

Türkiye sınırında etkililer

- Suriye İslam Cephesi: Yaklaşık 12 Selefi grubu içeren şemsiye niteliğindeki organizasyonun 10 ve 25 bin arasında savaşçıyı içerdiği tahmin ediliyor. El Nusra gibi Suriye’de İslami yasaları kurmak istiyor.

- Suriye İslamcı Özgürlük Cephesi: 35 ile 40 bin arasında savaşçıyı barındıran grup, 20 farklı silahlı gruptan oluşan gevşek bir İslamcı örgütlenme. 14 bin kişi barındırdığını söyleyen Faruk Kıtası ve 11 bin savaşçının bulunduğu Tevhid Tugayı gibi güçlü grupları da içeriyor. Türkiye-Suriye sınırında güçlü olan Faruk Kıtası’nın kanadı Faruk El Şamal’ın Türkiye hükümeti tarafından desteklendiği iddia ediliyor. Halep’te etkin olan Tevhid Tugayı ise Özgür Suriye Ordusu’na da destek veriyor.

- İslamcı Ahrar El Şam Hareketi: Yaklaşık 100 gruptan oluşan örgüt, en büyük Selefi grup. Şeriat kurallarını uygulamak isteyen organizasyon, Suriye İslam Cephesi’nin oluşmasına ön ayak oldu.

- Suriye Şehitleri Tugayı: Sayısının 10 bin savaşçıya ulaştığı düşünülen örgütü Suudilerin desteklediği belirtiliyor.

- YPG: Kürtlerin yaşadığı Suriye’nin doğu ve kuzeydoğusunda bulunan bölgede etkin olan grubun birkaç bin mensubu var.

- İslam Tugayı: Kaç savaşçısı olduğuna dair bilgi vermeyen örgüt, bünyesinde 64 farklı kıta olduğunu söylüyor. Şam’daki en büyük organizasyon olduklarını ifade ediyorlar.

- Sukur El Şam Tugayı: Birkaç bini bulan grup, Suriye’nin en bilinen İslamcı örgütlerinden.

Tunuslu kadınlar Suriye’ye cinsel cihada gidiyor

Tunus İçişleri Bakanı Lütfi Bin Ceddo, Suriye’ye “cinsel cihat” için giden Tunuslu bazı genç kadınların ülkeye hamile döndüğünü açıkladı. Bu konuyla ilgili bir şey yapamadıkları için pişmanlığını dile getiren bakan, Mart 2013’ten beri 6 bin Tunuslu’nun Suriye’ye gitmesinin yasaklandığını ve kadınları Suriye’ye gönderen 86 kişinin tutuklandığını söyledi.