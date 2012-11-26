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Dünya

Suriye'de misket bombası saldırısında 10 çocuk öldü

Muhalifler, bir MİG savaş uçağının Der el Esefir köyündeki çocuk parkını bombaladığını belitti

26 Kasım 2012 14:17

Suriye'de yönetime muhalif gruplar, hükümet güçlerine ait bir jetin bir köydeki çocuk parkına misket bombası atmasıyla 10 çocuğun öldüğünü bildirildi.

İnternette yayınlanan bir video klibinde yerde dağılmış çocuk bedeni parçaları ve ağlayan annelerinin görüntüleri yer aldı.

Muhalifler, bir MİG savaş uçağının Der el Esefir köyündeki çocuk parkını bombaladığını söyledi.

Çocuk parkından alınan görüntülerde yerde misket bombacıklarına benzeyen cisimler görüldü. Video görüntülerinden birinde sokakta cansız yatan iki kız çocuğu görülüyor. Diğer klipteyse, bir klinik içinde kızının cansız bedenine sarılmış perişan haldeki bir annenin görüntüleri izleniyor.

Lübnan'dan bildiren BBC muhabiri Jim Muir, son aylarda tırmanan çatışmalarda, Suriye hükümetinin misket bombaları kullanmaya yöneldiği yolundaki haberlerin arttığını, ancak bu iddiaların hükümet tarafından yalanlandığını kaydetti.

Muhalifler, köye iki misket bombası atıldığını söylüyor. Bir şahıs, Reuters ajansına 70 bombacık bulduklarını belirtti.

Der el Esefir köyündeki muhaliflerden Ebu Kasım, "Ölenlerden hiçbiri 15 yaşından daha büyük değildi." dedi ve saldırıda 15 kişinin de yaralandığını söyledi. Ebu Kasım, isyancı güçlerin köyde bulunduğu haberlerini yalanladı ve "köyün dışındaydılar" dedi.

Geçen ay, İnsan Hakları İzleme Örgütü, internette, Suriye'deki çatışmalarda misket bombası kullanıldığını gösteren video görüntülerinin arttığını bildirmişti.

Şam yönetimiyse orduda bu tür silahlar bulunmadığını belirtiyor; iddiaları 'temelsiz' diye niteliyor.
Bu arada başkent Şam çevresinde de yoğun çatışmalar devam etti. İsyancı güçler, Pazar günü bir hava üssünün bir bölümünü ele geçirdi.

Muhalefet grupları, dünkü çatışmalarda 14'ü çocuk olmak üzere 117 kişinin öldüğünü açıkaldı. Bu sayıyı bağımsız kaynaklarca doğrulatmak mümkün değil. (BBC Türkçe)

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