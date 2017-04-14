Suriye'de kuşatma altındaki kasabalar tahliye ediliyor

Suriye hükümeti ve silahlı muhalif grupların kuşatması altında bulunan dört ayrı kasabada yaşayanlar tahliye edilmeye başlandı.

AFP haber ajansı, Suriye hükümetinin elinde bulunan ancak muhaliflerin kuşatması altındaki Fua ve Kefraya kasabalarından tahliye edilenlerin Halep'in batısındaki Raşidin'e getirildiğini bildirdi.

Benzer bir tahliye de Şam yakınlarında silahlı muhalif grupların elinde bulunan ancak ordu tarafından kuşatılan Medaya kasabasında yapılıyor.

Bu kasabanın yakınlarında bulunan ve anlaşma kapsamındaki Zabadani'de tahliyelerin başlayıp başlamadığı henüz netleşmedi.

Varılan anlaşma kapsamında, 30 binden fazla kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM), geçen ay içerisinde bu dört kasabada 64 binden fazla sivilin "günlük olarak şiddet ve yoksunluk sarmalında mahsur kaldığını" ve durumun "felaket" olduğunu söylemişti.

Fua ve Kefraya'nın tahliyesinin, Aralık ayında Halep'teki tahliyelerle birlikte yapılması gündeme gelmişti.

Silahlı muhalif grupların, kontrolünde bulunan ancak hükümetin kuşatması altındaki kasabalarda da tahliye olması yönündeki talebinden dolayı bu anlaşma o dönemde hayata geçirilememişti.

Birçok kişinin gıda ve ilaç kıtlığı nedeniyle yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

Nüfusunun büyük kısmı Şii olan Fua ve Kefraya kasabaları, Mart 2015'ten bu yana silahlı muhalif grupların ve El Kaide bağlantılı Sünni cihatçıların kuşatması altında bulunuyor.

Ağırlıklı olarak Sünnilerin yaşadığı Madaya ve Zabadani ise Haziran 2015'te Suriye ordusu ile Lübnan Hizbullahı tarafından kuşatıldı.

İran ve Katar'ın devreye girmesiyle bu bölgelerde yaşayanların tahliyesi için bir uzlaşmaya varıldı.

Ancak, bu anlaşmanın bölgedeki demografik yapının zorla değiştirilmesine neden olabileceği eleştirileri yapılıyor.

Suriye'de erişimi güç ve kuşatma altında olan bölgelerde yaklaşık 4,7 milyon insan yaşıyor. Bunların yaklaşık 644 bini BM tarafından kuşatılmış bölge olarak ilan edilen yerlerde bulunuyor.

Öte yandan; Rusya, Suriye ve İran dışişleri bakanları bugün Moskova'da bir araya geliyor.

Bu, ABD'nin Suriye'nin Humus kenti yakınlarındaki hava üssüne füze saldırısı düzenlemesinden bu yana bu üç müttefik ülkenin yaptığı ilk toplantı olacak.

ABD, bu füze operasyonunun Suriye hükümetinin Han Şeyhun'da düzenlediği iddia edilen 80'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği kimyasal saldırıya karşılık olarak yapıldığını söylüyor.

Suriye hükümeti ve Rusya ise kimyasal saldırı iddiaların kesin bir dille reddediyor ve silahlı muhalif grupların elindeki cephanelik ile kimyasal deposunu vurduklarını söylüyor.