Suriye Demokratik Güçleri'nin ilerleyişi sürüyor

Suriye'nin kuzeyinde Kürt Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) başını çektiği Kürt ve Arap güçlerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), radikal İslamcı militanlara karşı ilerleyişi sürüyor. SDG sözcüsü Talal Selo, Halep vilayetinde Azez kasabası yakınındaki Teneb köyünün kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. Selo, El Kaide bağlantılı Nusra ve Ahrar el Şam güçleriyle şiddetli çatışmalar yaşandığını kaydederek, ‘Teneb'i kurtardık' diye konuştu.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Teneb'in yanısıra Tat Mraş köyünün de SDG'nin eline geçtiğini bildirdi. Ancak SDG'den henüz bir teyit gelmedi.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun havadan destek verdiği Suriye Demokratik Güçleri son olarak Fırat Nehri üzerindeki Teşrin barajını IŞİD'den alarak radikal İslamcı terör örgütünün en önemli sevkiyat rotalarından birini kesmişti.

Türkiye'nin endişesi

Ekim ayında kurulan SDG, IŞİD'in başkenti olarak görülen Rakka'yı ele geçirme hedefiyle başlattığı taarruzda çeşitli bölgeleri geri almayı başarmıştı. SDG son haftalarda Halep vilayetinin kuzeyindeki bölgelere odaklandı.

ABD'nin bölgede en etkin kara gücü olarak gördüğü YPG, Türkiye tarafından PKK'nın kolu terörist bir örgüt olarak değerlendiriliyor. YPG'nin önemli yer tuttuğu SDG'nin Türkiye sınırı yakınındaki Azez civarında elde ettiği toprak kazanımlarının Türkiye'nin endişelerini artırması bekleniyor.

Amerikan ordusunun tahmini verilerine göre SDG son bir buçuk ayda yaklaşık bin kilometrekarelik toprağı ele geçirdi.

Siyasileşme yolunda

IŞİD'e karşı silahlı mücadelede güçleri birleştirmek için ABD'nin desteğiyle ekim ayında kurulan SDG, Kürt Halk Savunma Birlikleri (YPG) ile aralarında Ceyş el Suvar ve Ceyş el Sanadid'in de bulunduğu Arap gruplar ve Süryani birliklerinden oluşuyor.

SDG, aralık ayında siyasileşme yönünde önemli bir adım atarak, Suriye Demokratik Konseyi adı altında bir yapı oluşturma kararı almıştı. 42 üyeli konsey, Suriye siyasi sisteminde ademimerkeziyetçilik hedefine bağlı olduğunu ilan etmişti.