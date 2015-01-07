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Dünya
Deutsche Welle

Suriye'de klor gazı kullanıldığı belgelendi

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki üç köye düzenlenen saldırılarda klor gazı kullanıldığını ortaya çıkardı. 13 kişinin öldüğü saldırılar BM Genel Konseyi'nde tartışıldı.

07 Ocak 2015 12:28


Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün raporuna göre, Suriye'nin Talmenes, El Tamana ve Kefir Zeyta köylerine klor gazıyla yapılan saldırılarda 13 kişi öldü, 350 ilâ 500 arasında kişi de yaralandı.

Raporda klor gazının Beşar Esad'a bağlı birliklerce mi yoksa muhalif gruplar tarafından mı kullanıldığı konusuna netlik getirilmedi. Bu konuda taraflar birbirlerini karşılıklı olarak suçluyor.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün denetiminde Suriye'de hardal gazı ve sarin üretiminde kullanılan 600 ton dolayında kimyasal madde imha edildi. Ancak sanayide de kullanılan klor gazı imha programına dahil edilmemişti.

Konuyu kapalı bir toplantıda ele alan BM Genel Konseyi, rapor dikkate alınarak Esad rejimine yönelik yeni önlemlerin alınması talebini görüştü. Aralarında ABD'nin de bulunduğu 8 ülke tarafından desteklenen taleple ilgili bir uzlaşmaya varılamadı.

ABD'nin BM nezdindeki Büyükelçisi Samatha Power, klorin gazıyla düzenlenen saldırılardan Esad rejiminin sorumlu olduğunu söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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