Suriye'de kısmi ateşkes yürürlükte

Suriye'de 'sükûnet rejimi' olarak adlandırılan kısmi ateşkes, Halep hariç ülkenin büyük bir bölümünde yürürlüğe girdi.

Suriye ordusunun Cuma günü, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ilan ettiği ateşkes ilk saatinde iki bölgede uygulandı. Ordudan yapılan açıklamada, başkent Şam ve Şam'ın dış mahallesi Guta'nın doğusunda, ateşkesin 24 saat geçerli olacağı belirtildi.

Ateşkesin kuzey şehri Lazkiye'de de 72 saat boyunca geçerli olması bekleniyor.Çatışmalara neden yalnızca geçici bir süreliğine ara verildiğine ilişkin ise bir açıklama gelmedi.

Halep'te hükümet kontrolündeki bölgelere Cuma öğle namazı sırasında muhalif bölgelerden roket atılması sonucu en az 15 kişi öldü.

Hükümet yetkilileri, roketlerin Bab el Faraj'daki Malla Han Camii'ne isabet ettiğini söyledi. Devlet televizyonu, camide yaralananlardan bazılarının durumlarının ciddi olduğunu ve hayati riskleri bulunduğunu belirtti.

Doğuda muhaliflerin kontrolündeki bölgelere hükümete ait savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda da en az 11 kişinin öldüğü, bir sağlık merkezinin de yıkıldığı ifade edildi.

Hastaneler yıkıldı

Yerleşim bölgelerine misket bombaları atıldığı ve kurtarma ekiplerinin de sağlık merkezlerinin hasar görmesi nedeniyle yararlıları tedavi etmekte zorlandığı aktarılıyor.

BBC muhabiri Jim Muir, kısmi ateşkesin, ABD ile Rusya arasında yapılan yüksek seviyeli görüşmelerin sonucu olduğunu söylüyor. Muir, her iki ülkenin de, iki ay önce ilan edilen ateşkesin sona ermemesi için ellerinden geleni yapmaları konusunda BM tarafından uyarıldıklarını belirtiyor.

Yeni düzenlemeler uyarınca Suriye ordusu, 'sükunet rejimi'nin amacının muhalifleri veya 'teröristler' olarak adlandırdığı grupların yenilgiye uğratmak olduğunu duyurdu. Ordu, bu grupların sivilleri hedef aldığını ve mevcut ateşkesi bozduğunu söyledi.

ABD, kısmi ateşkesin bu bölgelerdeki çatışmaları durdurmasını ve sürecin Halep gibi kritik bölgelere uzanmasını umuyor. Rusya'nın Halep'i ateşkese dahil etmeyi reddettiği iddia ediliyor.

Bölgede son sekiz günde yaşanan çatışmalar nedeniyle 230'dan fazla kişi öldü.

BBC muhabiri Jim Muir, çatışmaların Cenevre'deki barış görüşmelerine dönüş umutlarını da yok edebileceği görüşünde.

Muhalif grup Suriye Sivil Savunma çalışanları ise, hükümete ait savaş uçaklarının hedefinde, Marja bölgesindeki klinikte görevli 'beyaz kasklılar' olarak bilinen gönüllülerinin olduğunu savunuyor. Yaralılar arasında bir hemşire de vardı.

Çarşamba günü muhaliflerin kontörlündeki Sukkari bölgesinde bulunan El Kuds Hastanesi'ne de hava saldırısı düzenlenmiş, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, saldırının 'kasti' olduğunu söylemişti.

Hastaneyi destekleyen Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Cuma günkü açıklamasında, 6'sı kendi çalışanları, en az 50 kişinin öldüğünü duyurdu.