'Suriye'de kimyasal silahların yarısı ülke dışına taşındı'

Suriye’nin yurt dışında imha edilmesi kararlaştırılan kimyasal silahlarının yarıya yakınının ülke dışına çıkarıldığı bildirildi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) yaptığı açıklamada, şimdiye kadar taşınan kimyasal madde miktarının yüzde 45’ten fazla olduğunu kaydetti.

Kimyasal madde taşıyan iki geminin daha, geçen hafta Lazkiye Limanı’ndan yola çıktığını belirten KSYÖ, Suriye’nin birinci öncellikli kimyasallarının yüzde 29,5’i ve ikinci öncellikli kimyasallarının ise yüzde 82,6’sının ülke dışına çıkarıldığını bildirdi.

KSYÖ’nün daha önce kabul ettiği plana göre, Suriye’nin sahip olduğu kimyasalların 5 Şubat tarihine kadar güvenli bir şekilde ülke dışına çıkarılması ve imha işleminin 2014 yılı Haziran ayı sonuna dek tamamlanması gerekiyordu. Ancak farklı sebeplerle imha takviminde gecikme yaşanınca Suriye yönetimi, KSYÖ’ye tüm silah stoklarının nisan ayı sonuna kadar ülke dışına çıkarılmasına yönelik yeni bir rapor sunmuştu.

Deniz yoluyla İtalya’daki bir limana taşınan kimyasal maddeler, burada ABD tarafından temin edilen bir gemiye yüklenerek açık sularda imha edilecek.

Bunun için özel bir fon oluşturan KSYÖ, ilk aşamadaki imha işleminin yaklaşık 40 milyon avroya mal olmasını bekliyor.