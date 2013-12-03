Suriye'de kimyasal silahların imhası başarısız olabilir

Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faisal Mekdad, Uluslararası toplumun maddi ve ekipman gibi konularda katkı vermemesi durumunda, kimyasal silahları imha çalışmalarının başarısız olabileceği uyarısında bulundu.

Mekdad, Suriye'deki kimyasal silahların ülke dışına taşınmasında zırhlı araçlara diğer kaynaklara ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu araçlar olmadan silahların ülke dışına taşınarak imha edilmesinin zor olacağına dikkati çeken Mekdad, uluslararası toplumdan yardım etmelerini istedi.

Suriye'de meydana gelen saldırılarda kimyasal silahların Esed rejimi tarafından kullanılmadığını ileri süren Mekdad, bu silahların muhalifler tarafından kullanıldığını iddia etti.

KSYÖ-BM Misyonu Özel Koordinatörü Sigrid Kaag ise kimyasal silahların imhası konusunda önemli bir aşama katedildiğini belirterek imha işlemi için öngörülen planın Suriye'deki ayağına yönelik çalışmaların başladığını dile getirdi.

Kimyasal silahların denizde imha edilmesi konusunda ABD'nin teklif ettiği gemiye atıf yapan Kaag, Norveç ve Danimarka'nın ise silahların taşınmasında kullanılmak üzere iki gemi vermeyi planladığını kaydetti.

KSYÖ İcra Konseyi daha önce Suriye'nin kimyasal silahlarının ülke dışında imha edilmesini kararlaştırmış ama şimdiye kadar bu silahları kabul eden bir ülke bulunamamıştı.

Suriye'nin sahip olduğu hassas kimyasalların 31 Aralık, diğerlerinin ise 5 Şubat 2014'e kadar güvenli bir şekilde ülke dışına çıkarılmasını öngören KSYÖ, imha işleminin en geç 2014 Haziran ayı sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyor.