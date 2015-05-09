Suriye'de kimyasal silah izleri

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Suriye'de “sinir gazı sarin ve VX'in üretiminde kullanılan maddelerin” izine rastlandığını açıkladı. Şam yönetiminin kimyasalları OPCW uzmanlarına bildirmediği kaydedildi. Söz konusu maddelerin aralık ve ocak ayında bulunduğu belirtiliyor.
Diplomatik çevrelerde olay, Şam yönetiminin kimyasal silahlarının imhası konusunda gerçekleri yansıtmadığı şeklinde yorumlanıyor. Yetkililerin konuyla ilgili tatmin edici bir açıklama yapamadıkları belirtiliyor.
OPCW'de Letonya'nın temsilcisi Maris Klisans Avrupa Birliği'nin, Şam yönetiminin kimyasal silah sorununa yaklaşımı konusunda kaygılı olduğunu söyledi.
2013 yılında uluslararası baskılar sonucunda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, kimyasal silah deposuna OPCW müfettişlerinin girmesine izin vermişti.
Uzlaşma öncesinde Şam yakınlarında sinir gazıyla düzenlenen bir saldırıda yüzlerce insan hayatını kaybetmişti. Olaydan Suriye hükümeti sorumlu tutulmuş, ABD askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu.
Suriye'nin kabul etmesi üzerine OPCW'nin gözetimi altında 1300 ton kimyasal silah Amerikan donanmasına ait gemilerle alınarak zararsız hale getirilmişti.