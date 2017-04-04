Suriye'de kimyasal saldırı şüphesi: En az 35 ölü

Suriye'de muhaliflerin elinde olan İdlib vilayetinde düzenlenen hava saldırısında en az 35 kişi öldü.

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, olayın "bir kimyasal saldırı" olduğu yolunda şüpheler olduğunu bildirdi.

Gözlemevi, Suriye ordusu ya da Rus hava kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırı sonrası birçok kişinin "nefes almakta zorlandığını" duyurdu.

Yerel İrtibat Komiteleri adlı oluşum ise "oksijensiz kalma" sonucu gerçekleştiğini iddia ettiği ölümlere ilişkin bazı fotoğrafları yayımladı.

Suriye hükümeti daha önce birçok kez saldırılarda kimyasal silah kullanıldığı iddiasını yalanlamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye ordusunun 2014 ve 2015 yıllarındaki saldırılarında en az 3 kez klorin kullandığını saptamıştı.

BM ve örgüt, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü militanlarının da hardal gazı kullandığını ortaya koymuştu.