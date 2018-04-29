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BBC Türkçe

Suriye'de kimyasal saldırı iddiası

Doğu Guta'daki muhalifler, Suriye hükümetini kimyasal silah kullanarak 70 kişiyi öldürmekle suçladı. İddialar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamazken hükümet bölgeden gelen görüntülerin kurmaca olduğunu söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Suriye'de başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da bulunan muhalifler, hükümeti Cumartesi akşamı kimyasal silah kullanarak en az 70 kişinin ölümüne yol açmakla suçladı.

Doğu Guta'nın Duma bölgesinden gelen iddialar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamazken Suriye hükümeti bölgeden gelen görüntülerin kurmaca olduğunu söyledi.

Bölgede yardım gönüllüleri Beyaz Bereliler, bodrum katlarında bulunan cansız bedenlerin görüntülerini Twitter hesaplarından paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgeden gelen haberlerin, sığınaklarda saklanan aileler de dahil olmak üzere çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığını gösterdiğini duyurdu ve "Suriye hükümetine tam destek veren Rusya'nın" yaşananlardan sorumlu olduğunu söyledi.

Suriye hükümetinin son aylarda yürüttüğü operasyonun ardından Doğu Guta'nın muhaliflerin elinde kalan tek bölgesi olan Duma'yı Ceyş-ül İslam adlı İslamcı bir örgüt tarafından kontrol ediliyor.

Suriye, bölgeden gelen iddiaların "Ceyş-ül İslam'ın çöküşe geçmesi ve ellerindeki basının Suriye ordusunun ilerleyişini engellemek için kimyasal saldırı yalanlarına başvurmasının bir sonucu" olduğunu söylüyor.

Bölgede bulunan bazı doktorlar, gözlemciler ve aktivistler, Cumartesi akşamı Suriye ordusunun bir helikopterden varil bombasıyla Sarin gazı attığı, bu nedenle en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini söylüyor.

Beyaz Bereliler ilk attığı tweette ölü sayısını 150 olarak açıklarken sonradan bu tweeti silip 70 kişinin öldüğünü duyurdu.

Muhalefet yanlısı Guta Medya Merkezi ise 75 kişinin öldüğünü ve bin kişinin de yaralandığını açıkladı.

Suriye'deki hastanelerle çalışan bir ABD derneği olan The Union of Medical Relief Organizations da BBC'ye bilgi vererek 70 kişinin öldüğünü belirtti. Bir dernek sözcüsü bölgeden gelen bilgilerin 180 civarında ölüme işaret ettiğini, ancak aralıksız bombardıman nedeniyle bunu doğrulamanın mümkün olmadığını söyledi.

Suriye'de çatışmalar başladığından beri hükümet ile silahlı muhalifler birbirlerini kimyasal silah kullanmakla suçluyor.

Ağustos 2013'te Doğu Guta'ya atılan roketler yüzlerce kişiyi öldürmüş, Birleşmiş Milletler (BM) bölgede Sarin gazı tespit etmişti. Fakat BM bu gazı kimin kullandığı konusunda bir bulguya ulaşamamıştı.

Nisan 2017'de Han Şeyhun'da 80 kişinin öldüğü bir saldırının ardından BM ile Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) ortak araştırması, Suriye hükümetini bölgede kimyasal silah kullandığı bulgusuna varmıştı.

Yedi yıl boyunca kimyasal saldırı iddialarını inceleyen BM ve OPCW araştırması hükümet yanlısı güçlerin en az üç kere klorin kimyasalını kullandığını belirtmişti.

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