Suriye'den kimyasal ölüm tanıklıkları

Suriyeli muhaliflerin Şam rejiminin kimyasal silahlarının kurbanı olduğunu iddia ettiği sivillerin cansız bedenlerinin gösterildiği videoların sayısı 130’u aştı.

Suriye Ulusal Koalisyonu Zamalka mahallesindeki evlerde yüzlerce yeni ceset bulunduğunu bildirdi. Görgü tanıkları ise katliamı özetle şöyle anlattı:

Titriyorlardı

Eşref Hasan (18) Evde muhabbet ediyor kağıt oynuyorduk. Aniden, saat 01.30 civarı, insanların bağırışlarını yardım haykırışlarını duymaya başladık. Bombardıman veya saldırı sesi duymamıştık. Dışarı çıktığımızda mahalleye kaos ve panik hakimdi. 02.00’de havantopu düşmeye başladı. Evlere kaçtık. Herkes temiz hava alabilmek için üst katlara çıkmaya çalışıyordu. Bir dairede bütün ailenin cesetlerini gördüm. Boğulmuşlardı. Ağızlarının kenarında köpük vardı. İnsanları tahliye etmeye başladık. O sıra gazın kokusunu duydum. Mutfak gazı gibi kokuyordu. Canlı kalanları sahra hastanelerine götürdük. Bazı cesetler masmavi bazıları ise sapsarı olmuştu. Benim de başım dönmeye başladı. Gözlerim kızardı, kaşındım. Bayılmak üzereydim. Hastaneye gittim.

Sema Mesud Bombardıman başlayınca nereye kaçacağımızı şaşırdık. Panikte evde mi kalmalıyız dışarıya mı çıkmalıyız bilemedik. Kız kardeşimin nişanlısı öldü. Arkadaşım, onun kocası, amcası hepsi öldü.

Cobarlı bir aktivist Kurban sayısı yüksek çünkü insanlar bodruma kaçtı. Gaz ağırdı ve aşağıya çöktü. Ölenler arasında çocukların oranı büyük. Ben 50 çocuğa müdahale ettim, hepsi öldü. Sahra hastanelerinde atropin ve kortizon bittiğinden, zehirlenmeye gerekli müdahale yapılamadı. Hastalara ilk müdahale yapan doktorlar da öldü.

Adını vermeyen görgü tanığı İnsanlar uykularında yakalandı. Evden eve koştum. Ölülerin çoğu alt katlardaydı. Üst katlara çok fazla gaz nüfuz etmemişti. Kadınlar, erkekler, yerlerde yatıyor, titriyor, saldırıyordu.

Bir doktor Yaralı olup da hayatta kalan tek bir çocuk görmedim.

Bir başka doktor İnsanların bodruma inmesi yaralı ve şehit sayısını arttırdı.

Ebu Yasin adlı aktivist Birçok çocuk gördüm, yataklarında uyuyor gibiydiler ama maalesef ölmüşlerdi. Denetçiler varken kimyasal silah kullanmazlar sandık.

Diri diri gömdüler

Deneyimsiz sağlık ekiplerinin kimyasal silah kurbanlarını canlı canlı gömdükleri iddia edildi. Şam’da yaşayan aktivistlerden Leena el Şami’nin Guardian gazetesine aktardığına göre; “Zehirli maddeden etkilenen bazı kişiler saatlerce bilincini kaybettiği için ekipler bunları ölü zannederek gömüyor.”

El Şami, “Şimdiye kadar 5 kişinin hayata geri döndüğü haberi geldi. Ancak kaç kişinin bilincini kaybetmiş halde gömüldüğünü bilmiyoruz. Esas mesele, profesyonel sağlık görevlilerinin olmaması, sıradan insanların kurbanlara yardım etmeye çalışması” dedi. Guardian, bu iddiaların bağımsız kaynaklarca doğrulanamadığını belirtti.