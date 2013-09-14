Suriye'de kimyasal denetime CHP'den ilk yorum: Bir umut



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya ve ABD'nin Suriye'nin kimyasal silahlarının denetlenmesi konusunda anlaşmasına ilişkin, bunun Suriye'de akan kardeş kanının durması için bir umut olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Aydın Tezcan'ın kızının Kuşadası'ndaki nikah törenine katılmak üzere geldiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gazetecilerin Rusya ve ABD'nin Suriye'nin kimyasal silahlarının denetlenmesi konusunda anlaşmasına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Bu gelişmenin umut verici olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Bu bir umuttur. Suriye'de, kardeşlerin birbirlerini öldürmeleri, umuyorum bununla son bulur. Bunun arkasından Cenevre süreci geliyor, orada ateşkes öncelikle ilan edilip daha sonra barış sağlanırsa sanıyorum bundan en karlı çıkacak ülkelerden birisi de Türkiye olacaktır, daha önce bu öneriyi yapmıştık hayata geçmiş olması bizi mutlu ediyor."