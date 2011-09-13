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Dünya

Suriye'de keskin nişancılar 5 kişiyi öldürdü AMMAN (A.A)

13 Eylül 2011 20:12

-Suriye'de keskin nişancılar 5 kişiyi öldürdü AMMAN (A.A) - 13.09.2011 - Suriye'de keskin nişancıların 5 kişiyi vurarak öldürdüğü bildirildi. Suriyeli eylemciler, keskin nişancıların Hama kenti yakınlarındaki Kfar Nobuzeh kasabasında düzenlenen cenaze törenine katılanlara bir okulun çatısından ve su deposunun üzerinden ateş açtığını söyledi. Eylemciler, dün öldürülen köylülerin cenaze törenine katılan yüzlerce kişinin Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın devrilmesini isteyen sloganlar atmaya başlaması üzerine askerlerin saldırısına maruz kaldıklarını ifade etti.

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