Suriye'de kaybolan Türk gazeteci Aziz Akyavaş'tan haber alınamıyor!

Amerikan NBC televizyonu adına Suriye'de görev yapan Türk gazeteci Aziz Akyavaş'tan Çarşamba gününden beri haber alınamıyor.

Suriye'de Amerikan televizyonu NBC adına görev yapan Türk gazeteci Aziz Akyavaş'tan Çarşamba gününden beri haber alınamadığı belirtildi.

Türk gazeteci Aziz Akyavaş, Suriye'deki şiddet olaylarının başlamasından bu yana bölgeden haber yapıyordu.

Aziz Akyavaş'ın arkadaşları ve ailesiyle en son Çarşamba günü haberleştiği, o zamandan beri kendisine ulaşılamadığı belirtildi.

Akyavaş'ın yanı sıra beraber çalıştığı NBC'nin Ortadoğu temsilcisi Richard Engel'dan de haber alınamıyor.

Türk gazeteci Aziz Akyavaş'ın Suriye'de tutuklanıp tutuklanmadığına dair ise, henüz herhangi bir bilgi yok.