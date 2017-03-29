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BBC Türkçe

Suriye'de Katar ve İran'ın arabuluculuğunda tahliye anlaşması

Anlaşma kapsamında kuşatma altındaki 4 köyde bulunanlar tahliye edilecek. Bu köylerden Fuah ve Kefraya rejimin, Madaya ve Zebadani ise silahlı muhaliflerin kontrolünde.

29 Mart 2017 14:46

Suriye'de kuşatma altındaki 4 köyden tahliye için anlaşmaya varıldı. İran ve Katar'ın arabulucuğunda varılan anlaşma kapsamında rejimin kontrolündeki Fuah ve Kefraya ile silahlı muhaliflerin kontrolündeki Madaya ve Zebadani köylerindekiler tahliye edilecek.

Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelen Fetih Ordusu (eski adıyla Nusra Cephesi) ve İran hükümeti temsilcilerinin anlaşmaya vardıkları belirtiliyor.

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre, tahliyeler İdlib'teki Fuah ve Kefraya köylerinde başlayacak.

Daha sonra başkent Şam yakınlarındaki Madaya ve Zebadani'den tahliyelere izin verilecek.

Fuah ve Kefraya köylerindekiler 3 ay önce de tahliye edilmek istenmiş ancak muhalifler köylere giden otobüsleri ateşe vermişti.

Kuşatma altındaki bu köyler ve çevresinde yaklaşık 60 bin kişi taşıyor.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Ocak ayında Suriye'de kuşatma altındaki bölgelerde durumun "çok vahim" olduğunu bildirmişti.

Aktivistler, bu bölgelerdeki sivillerin yeterli gıda ve ilaç olmadığı için öldüğünü söylüyor.

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