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Dünya
Deutsche Welle

Suriye'de kaçırılan İspanyol gazeteciler serbest

Suriye’de kaçırılan 3 İspanyol gazeteci yaklaşık 10 ay sonra serbest kalarak ülkelerine döndü.

08 Mayıs 2016 15:24


İspanya hükümeti tarafından yapılan açıklamada “Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te yaklaşık 10 ay önce kaçırılan üç İspanyol gazeteci, Jose Manuel Lopez, Angel Sastre ve Antonio Pampliega (başkent Madrid yakınlarında bulunan) Torrejon Hava Üssü'ne ulaştı” denildi. İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria'nın gazetecilerle telefonda konuştuğu ifade edildi.

Çeşitli İspanyol medya kuruluşları için çalışan serbest gazeteciler 10 Temmuz 2015 tarihinde Türkiye üzerinden Suriye'ye geçmiş, en son iki gün sonra çatışmaları izlemek için bulundukları Halep'te görülmüşlerdi.

İspanyol hükümeti gazetecilerin serbest bırakılmasının “müttefiklerin ve dostların, özellikle de son aşamada Türkiye ve Katar'ın işbirliği sayesinde mümkün hale geldiğini” bildirdi.

İspanyol El Pais gazetesi üç gazetecinin El Kaide'nin Suriye'deki kolu olan Nusra Cephesi tarafından kaçırıldığını yazmıştı. İspanyol hükümetinin gazetecilerin serbest kalması için fidye ödediği sanılıyor ancak bu bilgi resmi makamlarca teyit edilmedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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