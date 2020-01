Suriye'de kaçırılan ABD'li gazeteci serbest bırakıldı

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Curtis'in serbest bırakılmasını sağlamak için 20'den fazla ülkeyle temas kurduklarını söyledi. Kerry, "Sonunda evine dönebilecek. Çok rahatladık" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin verdiği bilgiye göre 45 yaşındaki Curtis, dün Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki BM Barış Güçleri'ne teslim edildi. Curtis, sağlık kontrolünden geçtikten sonra ABD yetkililerine teslim edildi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice, Curtis'in yakında ailesine kavuşacağını söyledi.

Curtis'in annesi ABD ve Katar hükümetine çabalarından ötürü teşekkür etti. Nancy Curtis, mesajında, gazeteci James Foley'nin ailesine başsağlığı diledi.

James Foley için Rochester'da tören

Terör örgütü tarafından öldürülen gazeteci James Foley için ABD'nin New Hampshire eyaletindeki Rochester kentinde bulunan "Our Lady of the Rosary" Kilisesi'nde bir anma töreni düzenlendi. Törene katılan Manchester Piskoposu Peter Libasci, Papa Fransisco'nun bir mesajını okudu.

Foley'nin annesi Diane Foley, bölgede eziyet gören diğer insanlar ve rehineler için dua ettiğini söyledi. Baba John Foley ise oğullarının akıbetinin diğer rehineler için de geçerli olmamasını umduğunu söyledi.

Öte yandan İngiliz istihbarat birimleri John Foley'yi infaz eden İngiliz aksanlı teröristin kimliğini saptamak için çalışmalarına devam ediyor. Foley, kamera önünde vahşice infaz edilmişti.