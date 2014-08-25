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Dünya
Deutsche Welle

Suriye'de kaçırılan ABD'li gazeteci serbest bırakıldı

2012 yılından bu yana Suriye'de terör örgütü tarafından esir olarak tutulan Amerikalı gazeteci Peter Theo Curtis serbest bırakıldı.

25 Ağustos 2014 12:40

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Curtis'in serbest bırakılmasını sağlamak için 20'den fazla ülkeyle temas kurduklarını söyledi. Kerry, "Sonunda evine dönebilecek. Çok rahatladık" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin verdiği bilgiye göre 45 yaşındaki Curtis, dün Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki BM Barış Güçleri'ne teslim edildi. Curtis, sağlık kontrolünden geçtikten sonra ABD yetkililerine teslim edildi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice, Curtis'in yakında ailesine kavuşacağını söyledi.

Curtis'in annesi ABD ve Katar hükümetine çabalarından ötürü teşekkür etti. Nancy Curtis, mesajında, gazeteci James Foley'nin ailesine başsağlığı diledi.

James Foley için Rochester'da tören

Terör örgütü tarafından öldürülen gazeteci James Foley için ABD'nin New Hampshire eyaletindeki Rochester kentinde bulunan "Our Lady of the Rosary" Kilisesi'nde bir anma töreni düzenlendi. Törene katılan Manchester Piskoposu Peter Libasci, Papa Fransisco'nun bir mesajını okudu.

Foley'nin annesi Diane Foley, bölgede eziyet gören diğer insanlar ve rehineler için dua ettiğini söyledi. Baba John Foley ise oğullarının akıbetinin diğer rehineler için de geçerli olmamasını umduğunu söyledi.

Öte yandan İngiliz istihbarat birimleri John Foley'yi infaz eden İngiliz aksanlı teröristin kimliğini saptamak için çalışmalarına devam ediyor. Foley, kamera önünde vahşice infaz edilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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