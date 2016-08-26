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BBC Türkçe

Suriye'de isyanın başladığı ilk kentlerden Deraya'da muhalifler çekiliyor

Hükümetin kuşatması altındaki Deraya\'da taraflar arasında anlaşma sağlandı. Silahlı muhalifler ve siviller Cuma günü kentten tahliye edilecek.

26 Ağustos 2016 02:41

Suriye'de hükümet karşıtı gösterilerin başladığı ilk kentlerden biri olan Deraya'daki son muhaliflerin de silahlarını bırakıp bölgeden ayrılmayı kabul etmesiyle hükümete bağlı birlikler kentin kontrolü tamamen ele geçirmeye hazırlanıyor.

Hükümete bağlı birliklerin kuşatması altındaki kentten muhaliflerin ve sivillerin çıkarılması konusunda taraflar arasında anlaşmaya varıldı.

Yerel yönetim konseyinin bir üyesi, Guardian gazetesinde kentten tahliyelerin Cuma günü başlayacağını söyledi.

Konsey üyesi "Siviller daha çok rejim kontrolündeki bölgelere gitmeye zorlanıyor. Savaşçıların ailelerinin de onlarla gidebileceği söylendi ancak henüz hiçbir şey teyit edilemedi. Yarın ilk sivil grubunu almaya geldiklerinde ayrıntıları öğreneceğiz" diye konuştu.

Özgür Suriye Ordusu'nun danışmanlarından Osama Ebu Zayid de Deraya'dan ayrılan silahlı muhaliflerin, diğer muhalif gruplara katılacağını söyledi.

Zayid "Deraya'nın cesur kahramanlarını bekliyoruz. Deraya dört yıl boyunca kuşatma altındaydı ve uluslararası toplum hiçbir şey yapmadı. Dört yıl oldu ve Birleşmiş Milletler yalnızca bir defa insani yadımda bulunabildi" dedi.

Hükümet kuşatması ve bombardımanı altındaki Deraya'da gıda ve su sıkıntısı yaşanıyordu.

Dört yılın ardından kentte kuşatma altında kalan sivillere ilk defa Haziran ayında yardım ulaştırıldı.

Suriye resmi medyasının aktardığına göre, taraflar arasında varılan anlaşma uyarınca 700 silahlı savaşçı, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e gidecek, 4000'e yakın sivil de hükümetin sığınaklarına yerleştirilecek.

Uzmanlar, muhaliflerin Deraya'dan çekilmesinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için bir kazanım olduğunu söylüyor.

Deraya'da Associated Press haber ajansına konuşan aktivist Hüsam Ayaş "Bölgeden ayrılmaya zorlanıyor ama yaşam şartlarımız dayanılmaz bir hal almıştı. Dört yıl karşı koyduk ama artık dayanamadık" dedi.

Sürgünde yaşayan Derayalı aktivist Holud Valid de Guardian gazetesine "Deraya, Esad'a karşı koyan ilk kentlerden biriydi. Çok erken başladık, barışçıldık, elimize silah almayı tercih etmedik" diye konuştu.

Deraya aynı zamanda isyanın sembollerinden olan aktivist Ghaith Matar'ın da memleketi.

Matar, isyanın başladığı 2011 yazında kente giren tanklara su şişeleri ve güllerle karşılık vermişti. Matar'ın da öncüsü olduğu protestolar ülke geneline yayılmış, Matar aynı yıl sonbaharında öldürülmüştü.

Diğer yandan İngiltere merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, "hükümete bağlı birliklerin Halep yakınlarına düzenlediği saldırıda 11'i çocuk 15 kişinin öldüğünü" duyurdu.

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