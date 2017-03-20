Suriye'de isyancıların Şam'ın dış mahallerindeki saldırısı ne anlama geliyor?

Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusunda, Cobar başta olmak üzere bazı mahallerde isyancılar, sürpriz bir saldırı dalgası başlattı. Suriye ordusu saldırılara karşılık verdi ve yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi.

En yoğun çatışmalar Cobar'da meydana geldi.

İngiltere merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları İçin İzleme örgütü (SOHR), isyancıların saldırı ardından Cobar ve Kabun mahalleleri arasındaki bazı binaları ele geçirdiğini söyledi.

SOHR, isyancıların saldırısı ardından Suriye ordusunun bölgede en az 30 bombardıman yaptığını bildirdi.

Reuters haber ajansı, saldırıya hem Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının hem de bazı cihatçı grupların katıldığını bildirdi.

Saldırıya, adını Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştiren Nusra Cephesi'nin ana gövdesini oluşturduğu cihatçı çatı örgütü Tahrir El Şam'ın da katıldığı belirtiliyor.

Ahrar'uş Şam da saldırıya katıldıklarını açıkladı.

Reuters, İslam Ordusu'nun da aralarında bulunduğu bazı örgütlerin de Doğu Guta'dan çatışma yaşanan bölgeye destek için militan yolladığını belirtti.

Suriye ordusu, isyancıların saldırı için gizli tüneller kullandığını açıkladı.

Saldırı sırasında intihar saldırıları da gerçekleştirildi.

Silahlı grupların çatışmanın bir aşamasında, eski şehir bölgesine yakın Abbasi Meydanı'na yaklaştığı belirtiliyor.

Ordunun bunu hava saldırılarıyla karşılık vermesi üzerine isyancıların kuzey doğudaki Kabun mahallesine ağırlık verdiği aktarılıyor.

Suriye ordusu, bölge sakinlerine evlerinde çıkmama çağrısı yaptı.

Reuters haber ajansına konuşan Faylak El Rahman örgütünün komutanı Ebdu Abdo, "Bombardımanları ve top atışlarını durdurmayan rejime karşı, isyancıların üzerindeki baskıyı hafifletmek istedik" dedi.

Abdo, Cobar ve Kabun mahallerini birleştirmeyi hedeflediklerini de belirtti.

BBC'ye konuşan Birmingham Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Scott Lucas, saldırıların üç nedeni olduğunu düşündüğünü söyledi.

Lucas'a göre ilk neden, isyancıların Cobar ile Şam'ın dış bölgesinde ellerinde tuttukları diğer mahalleleri birbirine bağlamak.

İkinci nedenin Suriye yönetimini kentin dış mahallerinde tamamen geriletip kent merkezini savunmaya zorlamak olduğunu belirten Cobar, üçüncü neden olaraksa büyük bir psikolojik saldırı isteğini gösterdi.

Çarşamba günü, Şam'daki adliye sarayında gerçekleştirilen intihar saldırısında en az 31 kişi yaşamını yitirmişti.

Aynı gün Şam'ın batısındaki Rabve mahallesinde bir restorana yönelik intihar saldırısında da 20'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırılar, Esad yönetimi karşıtı gösterilerin başlangıcının altıncı yıl dönümünde gerçekleşmişti.