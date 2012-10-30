Suriyeli muhalifler ile Kürtler arasında ateşkes görüşmeleri mi yapılıyor?

Kürdistan Demokratik Birliği Partisi(PYD)'nin Özgür Suriye Ordusu(ÖSO) ile arasında, Kürtler'in yoğun olduğu bölgelere silahla girmemelerine dair yapılan anlaşma, bir grup ÖSO savaşçısının Eşrefiye'ye girmesi üzerine bozuldu. Suriye’de isyancılarla Kürtler arasında Halep’in Eşrefiye mahallesinde yaşanan çatışmaların ardından tarafların ateşkes için müzakereler yaptığı iddia edildi

CNN International’a konuşan ÖSO komutanı Ahmed Afaş, cumartesi günü PKK’nın Suriye kolu olarak bilinen PYD'ye bağlı silahlı milisler ile ÖSO arasında yaşanan çatışmalarda 16 ÖSO üyesinin öldüğünü söyledi. Afaş, Kürt militanlardan da beşinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

İstanbul mahreçli haberde Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin çatışmalarda 30 kişinin öldüğü yönündeki açıklaması da aktarıldı.

Güvenlik gerekçeleri nedeniyle adının Ebu Muhammed olarak geçmesini isteyen bir PYD’li, CNN’e yaptığı açıklamada, “Özgür Suriye Ordusu’nun mahallelerinden çıkmasını isteyen bir grup vatandaşa, ÖSO militanlarınca ateş açıldığını” söyledi.

Ebu Muhammed, PYD’nin televizyonu olarak bilinen Ronahi TV’de yayınlanan bir görüntünün linkini de CNN’e gönderdi. Haberde anlatıldığına göre, görüntülerde Eşrefiye’de düzenlenen bir protesto yer alıyor. Protestocular Kürtçe, “Çok yaşasın savaşçılarımız” ve “Kürt birliği” sloganlarının yanı sıra Abdullah Öcalan lehinde de sloganlar atıyor.

Videonun bir noktasında ateş açılıyor ve göstericiler kaçışmaya başlıyor. Videoda daha sonra nasıl yaralandığı belli olmayan birçok yaralının hastaneye getirildiği görülüyor.

Afrin’den CNN’e konuşan bir başka PYD’li de ÖSO’yu Kürt milislerle olan barış anlaşmasını bozmakla suçladı.

Adının açıklanmasını istemeyen PYD’li telefonla yaptığı açıklamada, “ÖSO’yla aramızda Kürtlerin yoğunlukta olduğu bölgelere silahla girmemeleri yönünde bir anlaşma vardı. Ancak daha sonra bir grup ÖSO savaşçısı Eşrefiye’ye girerek kontrol noktaları oluşturdu. Biz de yanıt vermek zorunda kaldık çünkü bu anlaşmanın ihlali anlamına geliyor” dedi.

Karşılıklı suçlamalar

Halep’in kuzeyindeki Anadan kasabasında bulunan ÖSO’ya bağlı “Suriye’nin Özgür İnsanları” birliklerinin komutanı Ahmed Afaş ise “PYD militanları ÖSO kontrol noktasına saldırdı, çok sayıda ÖSO savaşçısını öldürdü, birçoğunu da kaçırdı” dedi.

Afaş, “PYD’yi müzakere masasına oturmaya ikna etmek için bir grup sivil Kürt’ü kaçırdıklarını” da doğruladı.

120 Kürt serbest bırakıldı

Kürt Tâki Koordinasyon Komitesi’nin Facebook sayfasından Pazar günü yapılan açıklamada, ÖSO’nun kaçırdığı Kürtlerden 120’sinin serbest bırakıldığı ve şu an PYD ile ÖSO arasında bu durumdan bir çıkış yolu bulunması için müzakereler yapıldığı belirtildi.

Afrin’de bulunan PYD’li de açıklamayı doğrulayarak, “Hem kaçırılanları hem de yakalananları serbest bıraktık ve sanıyorum kısa süre içinde bir anlaşmaya varacağız” dedi.

CNN’e e-postayla açıklama yapan Uluslararası Kriz Grubu analisti Peter Harling ise, PYD ile silahlı muhaliflerin çatışmasının an meselesi olduğunu belirterek, “İkinci grup birincinin ayrılıkçı ajandasına, laik görünümüne ve rejime yönelik toleranslı tavrına güvenmiyor, PYD ise silahlı grupların hegemonik, Panislamik bir dünya görüşünü bölgeye ithal ettiğini düşünüyor” dedi.