Suriye'de istihbaratçılar da saf değiştirdi

T24

Genellikle sünniler saf değiştiriyor



Suriye’de yönetim karşıtları Türkiye sınırı yakınındaki İdlib'te en az 12 istihbaratçının muhaliflerin safına geçtiğini duyurdu.İddialara göre istihbaratçılar, hava kuvvetleri istihbarat karargahından kaçmalarından sonra bölgede silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, istihbaratçılarla yönetim yanlısı güvenlik güçlerinden 10 kişi öldü.Bunun, ordunun ardından istihbarattan muhalefet saflarına ilk geçiş olduğu belirtiliyor. Saf değiştirenlerin çoğunlukla Sünniler olduğuna da işaret ediliyor.