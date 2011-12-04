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Politika

Suriye'de istihbaratçılar da saf değiştirdi

Suriye'de, askerlerin ardından şimdi de istihbaratçıların saf değiştirerek muhaliflerin tarafına geçtiği...

04 Aralık 2011 02:00

T24 - Suriye'de, askerlerin ardından şimdi de istihbaratçıların saf değiştirerek muhaliflerin tarafına geçtiği bildirildi.

Suriye’de yönetim karşıtları Türkiye sınırı yakınındaki İdlib'te en az 12 istihbaratçının muhaliflerin safına geçtiğini duyurdu. 

İddialara göre istihbaratçılar, hava kuvvetleri istihbarat karargahından kaçmalarından sonra bölgede silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, istihbaratçılarla yönetim yanlısı güvenlik güçlerinden 10 kişi öldü.


Genellikle sünniler saf değiştiriyor

Bunun, ordunun ardından istihbarattan muhalefet saflarına ilk geçiş olduğu belirtiliyor. Saf değiştirenlerin çoğunlukla Sünniler olduğuna da işaret ediliyor.


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