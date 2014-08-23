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Dünya
Deutsche Welle

Suriye'de İslam Devleti'ne darbe

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye Ordusu ile İslam Devleti teröristlerinin Tabka Askerî Havalimanı çevresindeki çatışmalarında örgütün çok sayıda kayıp verdiğini açıkladı.

23 Ağustos 2014 21:17


Rakka'da Tabka Askerî Havaalanı çevresinde Suriye Ordusu'na bağlı güçlerle İslam Devleti örgütü üyeleri arasındaki çatışmalar son günlerde şiddetlendi. Suriye'nin doğusundaki stratejik açıdan önemli olan askerî havaalanındaki çatışmalarda son üç günde 300'den fazla İslam Devleti teröristinin öldürüldüğü ya da yaralandığı açıklandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Yöneticisi Rami Abdülrahman dpa'ya verdiği demeçte, İslam Devleti örgütünün Tabka Askerî Havaalanı'nı almak için üç büyük saldırı düzenlediğini ordunun üçünü de bertaraf ettiğini kaydetti. Abdülrahman'a göre İslam Devleti havaalanını ele geçirirse, bölgede kontrolü sağlamış olacak.

İslam Devleti'nin havaalanını alabilmek için komşu Deir ez Zor ve Irak'tan takviye getirttiği de gelen haberler arasında. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İslam Devleti teröristlerinin farklı noktalarda 18 kişiyi halka açık alanda infaz ettiğini belirtti. Gözlemevi söz konusu kişilerin 'Suriye rejimini destekledikleri gerekçesiyle' öldürüldüğünü, çoğunun Rakka ve Deiz ez Zor'dan olduğunu kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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