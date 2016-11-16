Suriye'de IŞİD saflarında çatışmalara katılan 4 kişi İstanbul'da yakalandı.

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’de IŞİD saflarında çatışmalara katılan dört örgüt üyesinin Türkiye’ye giriş yaptığı yönünde bilgi aldı.

İŞİD üyelerinin İstanbul’daki hücre evlerine Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri operasyon düzenledi.

Operasyonda Muttalip D., İbrahim Ç., Salih S. ve Vakkas K. gözaltına alındı.

Üzerinden fotoğraf çıktı

Vakkas K’nın üzerinden Suriye’de savaş bölgesinde çektirdiği fotoğraflar çıktı.

Vakkas K. ve Muttalip D., tutuklandı. İbrahim Ç. ve Salih S. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.