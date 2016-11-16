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Yaşam

Suriye'de IŞİD saflarında çatışmalara katılan 4 kişi İstanbul'da yakalandı

Operasyonda Muttalip D., İbrahim Ç., Salih S. ve Vakkas K. gözaltına alındı

16 Kasım 2016 14:39

Suriye'de IŞİD saflarında çatışmalara katılan 4 kişi İstanbul'da yakalandı.

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’de IŞİD saflarında çatışmalara katılan dört örgüt üyesinin Türkiye’ye giriş yaptığı yönünde bilgi aldı. 

İŞİD üyelerinin İstanbul’daki hücre evlerine Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri operasyon düzenledi.

Operasyonda Muttalip D., İbrahim Ç., Salih S. ve Vakkas K. gözaltına alındı. 

Üzerinden fotoğraf çıktı

 

Vakkas K’nın üzerinden Suriye’de savaş bölgesinde çektirdiği fotoğraflar çıktı.  

Vakkas K. ve Muttalip D., tutuklandı. İbrahim Ç. ve Salih S. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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