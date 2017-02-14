Suriye'de insani felaket endişesi

Birleşmiş Milletler, dört Suriye şehrinde insani felaket olabileceği uyarısında bulundu. BM Suriye Acil Yardım Koordinatörü Ali el-Zaatari, Sabadani, Madaya, Fua ve Kafraya yaşayan 60 bin masumun haftalardır dış dünyayla bağlantı kuramadığını söyledi. Söz konusu yerleşim birimlerinde gıda maddesi ve tıbbi bakım sıkıntısı çekildiğini belirten yardım koordinatörü son yardım konvoyunun bu şehirlere kasım ayında ulaştırılabildiğini açıkladı.

Sabadani ve Madaya, Suriye hükümet kuvvetlerinin Fua ve Kafraya ise muhaliflerin kuşatması altında bulunuyor. Taraflar yardım konvoylarının karşılıklı izin şartıyla geçebileceğini duyurmuşlardı. Ali el-Zaatari insani yardım çalışmalarının sürdürülmesinin ancak çetin pazarlıklarla mümkün olabildiğini belirtti.

BM Suriye Acil Yardım Koordinatörü, rejim ve muhalefet kuvvetlerinin derhal insani yardımlar konusunda anlaşmaları gerektiğini ve yerleşim yerlerini kuşatma altına almanın gerekçesi olamayacağını ifade ederek "Muhtaç durumdaki insanların daha fazla bekleyecek halleri yok. Derhal harekete geçilmesi gerekiyor” dedi.

BM'nin tahminlerine göre beş milyona yakın Suriyeli ulaşılması güç bölgelerde yaşıyor. Kuşatılan şehirlerin de 600 bin kişiyi barındırdığı tahmin ediliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AFP, AG/HS