Suriye'de iki askeri üsse roketli saldırı

Suriye ordusu, Pazar gecesi Hama ve Halep kırsalındaki iki askeri üsse roketli saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada saldırıları kim tarafından düzenlendiğine dair bir bilgi verilmedi.

Pazar gecesi yerel saatle 10.30'da Suriye devlet televizyonu, iki askeri üssün saldırıya uğradığını aktardı.

Devlet televizyonunun 'düşman roket saldırısı' olarak tanımladığı olayla ilgili olarak, muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Hama'daki saldırıda 47. Tugay üssünün hedef alındığını aktardı.

Reuters haber ajansı, 47. Tugay üssünün Suriye ordusunun yanında savaşan İran destekli Şii milislerin kullanımında olduğunu aktarıyor.

Düzenlenen saldırılarda cephaneliklerin vurulmuş olabileceğini belirten Reuters, görgü tanıklarının ilk patlamanın ardından yeni patlamalar duyduklarını ifade ediyor.

Her ne kadar Suriye ordusundan ya da ülkenin resmi makamlarından bir açıklama yapılmasa da Fransız haber ajansı AFP, 9 Nisan'da da benzer saldırıların yaşandığını, İran ve Suriye hükümetlerinin saldırılardan İsrail'i sorumlu tuttuğunu hatırlatıyor.

İsrail daha önce Suriye topraklarında bulunan Lübnan Hizbullahı militanlarını hedef alan saldırılar düzenlemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bu ay içerisinde yaptığı bir konuşmada "Suriye'de İran'a karşı hareket etmeye devam edeceğiz" demişti.

Nisan ayı başlarında New York Times gazetesine konuşan İsrailli bir askeri yetkili, İran'ın kontrolünde bulunan Suriye'deki br hava üssünün İsrail tarafından hedef alındığını aktarıyordu. İran'ın resmi haber ajansı Tasnim o saldırıda 7 İran askerinin öldüğü haberini geçmişti.

İsrail, İran'ı Irak'tan Lübnan'a kadar uzanan bir etki alanı oluşturmaya çalışmakla ve bu etki alanı üzerinden Lübnan Hizbullahına destek vermekle suçluyor.