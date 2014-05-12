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Suriye'de İHH TIR'ına yapılan saldırıya soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Suriye uçkaları tarafından vurulan TIR’lara ilişkin İHH yönetiminden bilgi alacağı öğrenildi

12 Mayıs 2014 21:59

Arzu Yıldız

İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) Halep’teki depolara un taşıyan yardım TIR’ının 3 gün önce Suriye uçakları tarafından vurulması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu res’en soruşturma başlattı.

Olayın “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik işlenen suç” olduğu değerlendirmesini yapan savcılığın, İHH yönetiminden de TIR’lar konusunda bilgi alacağı öğrenildi.

İHH tarafından olay sonrası yapılan açıklamada, İHH’ye ait yardım TIR’ının vurulması sonucunda Suriyeli bir vatandaş  hayatını kaybettiği, bir kişinin de ağır yaralandığını açıklamıştı.

 

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