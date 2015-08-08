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Dünya

'Suriye'de iç savaşta 240 binden fazla kişi öldü'

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yaşanan çatışmaların bilançosuna dair açıklama yayınladı

08 Ağustos 2015 14:19

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Suriye'de 2011'den bu yana 240 binden fazla kişi öldüğünü, bunların yaklaşık 71 binden fazlasının sivil olduğunu açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Suriye'de muhaliflere yakın grup, 2011 Mart ayından bu yana Suriye'de yaşanan çatışmaların bilançosuna dair bir açıklama yayınladı.

SOHR çatışmalarda ölenlerin sayısı 9 Temmuz'da 230,618 iken bu rakamın Ağustos'ta 240,381'e çıktığını belirtti.

SOHR ölen sivil sayısının 71 bin 781 olduğunu, bunun 11 bin 964'ünün çocuk olduğunu açıkladı.

SOHR'ın verilerine göre çatışmalarda Suriye ordusu ve ordu yanlısı güçlerden 88 bin 616 kişi öldü.

SOHR, "çatışmalarda silahlı muhaliflerden 42 bin 384 kişinin, yabacı cihatçılardan ise 34 bin 375 kişinin öldüğünü bildirdi.

Gruba göre çatışmalarda ölen 3 bin 225 kişinin kimliği bilinmiyor.

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