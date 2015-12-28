Humus'ta peş peşe üç patlama; 30 ölü

Suriye'deki Humus kentinde rejim kontrolündeki Ez Zehra mahallesinde düzenlenen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamaların bir silah sesinin ardından üç farklı noktada gerçekleştiği aktarıldı.

Aynı mahallede yaklaşık iki hafta önce de bombalı araçla düzenlenen saldırıda 25 kişi ölmüş, olayın sorumluluğunu terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

Hürriyet’in haberine göre görgü tanıkları, Humus kentindeki Ez Zehra mahallesinde art arda üç patlama yaşandığını aktardı. İlk patlamanın, havaya açılan tek el silah sesinin ardından meydana geldiği, ikinci patlamanın ise bölge sakinlerinin olay yerine toplanmasının ardından intihar eylemcisinin bomba yüklü aracı infilak ettirmesiyle gerçekleştiği kaydedildi.

Son patlamanın ise aynı mahalle yakınlarına yerleştirilmiş bombanın infilak etmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Bölgede kısmi şekilde yangın çıktığı ve çevre binalarda hasar meydana geldiği ifade edildi.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.