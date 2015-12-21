Suriye ordusu Halep'e ilerliyor



Suriye hükümeti, ocak ayında başlaması planlanan barış müzakereleri öncesinde muhalif gruplara yönelik baskısını artırdı. Suriye devlet medyasının ve aktivistlerin verdiği bilgilere göre, Rus hava kuvvetlerinin desteğiyle ilerleyen Esad güçleri Lübnan Hizbullahına bağlı milislerin de desteğiyle Halep'te stratejik bir yerin kontrolünü ele geçirdi. Halep, Suriye iç savaşının başladığı tarihten bu yana, stratejik açıdan en önemli bölgeler arasında yer alıyor. Öte yandan İdlib kentindeki hava bombardımanları sırasında ise en az 36 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında sivillerin de bulunduğu iddialarına ilişkin olarak Şam yönetiminden bir açıklama yapılmadı.

BM'nin Suriye barış planı

Cuma akşamı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi aylar süren müzakerelerin ardından, oy birliğiyle Suriye barış sürecini bir yol haritasına bağlayan karar tasarısı üzerinde uzlaşmaya varmıştı. Plan, Esad yönetimi ile muhalif grupların temsilcilerinin ocak ayının ikinci yarısında müzakerelere başlamasını öngörüyor. Birleşmiş Milletler'in himayesinde yürütülecek müzakerelerde altı ay içinde bir geçiş hükümeti kurulması ve en geç o andan itibaren de Esad'ın Suriye'nin geleceğinde oynayacağı rolün netleştirilmesi öngörülüyor. 18 ay sonra ise serbest seçimlerin yapılması ve yeni bir anayasanın hazırlanması planlanıyor.

BM'nin verilerine göre, Suriye'de 2011'in Mart ayından bu yana süren çatışmalarda en az 250 bin kişi hayatını kaybetti. Milyonlarca Suriyeli mülteci Türkiye, Lübnan gibi komşu ülkelere sığınmış, ülkedeki iç savaş koşulları Avrupa'ya yönelik bir göç baskısı oluşturmuştu.