Suriye'de 'güvenli bölge'ye destek artıyor

Kızılhaç, yoğun çatışmaların yaşandığı Halep kentindeki durum nedeniyle birkaç gün sürecek acil ateşkes çağrısında bulundu. Alman Kızılhaç (DRK) örgütü Başkanı Rudolf Seiters, Neue Osnabrücker Zeitung'a verdiği demeçte bölgedeki tarafları eleştirerek, siyasi aktörlerin Suriye’de tırmanan şiddetin suçunu birbirlerine atmalarının "utanç verici" olduğunu söyledi.

Almanya’nın eski içişleri bakanlarından Seiters, aralarında kadın ve çocukların da olduğu yüz binlerce kişinin Halep’te susuz ve elektriksiz kaldığına dikkat çekerek, sivillerin gıda, içme suyu ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için uzun süreli bir ateşkesin acilen gerekli olduğunu vurguladı. Seiters ayakta kalan birkaç hastanedeki koşulların da insanlık dışı olduğunu kaydetti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Suriye Kızılayı, geçtiğimiz günlerde kuşatma altındaki 4 bölgeye 6 aydır ilk kez insani yardım ulaştırmayı başarmıştı. Ancak Alman Kızılhaç (DRK) örgütü Başkanı Seiters, insani yardımların, gerekli politik çözüme bir alternatif olamayacağını vurguluyor.

Güvenli bölge talepleri artıyor

Bununla birlikte Suriye'de güvenli bir bölge oluşturulması talepleri giderek daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Son olarak Alman Federal Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Michael Brand, "Halep’teki cehennemin içler acısı" olduğunu belirterek, güvenli bölge oluşturulması çağrısı yaptı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Brand, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte "Halep’in kuzeyinde acı çeken sivil halkın IŞİD ve diğer radikallerden korunacağı güvenli bir bölge oluşturulması için bir an önce müzakere masasına oturmak tabu olmamalıdır" diye konuştu. "İnsanlıktan geriye ufacık bir kırıntısı kalanların yüz binlerce insanın hayatı ile daha fazla oynamaması" gerektiğini belirten Brand, Suriye’de "acilen" uçuşa yasak bir bölge oluşturulmasını talep etti.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier de son dönemde Suriye’de bir uçuşa yasak bölge oluşturulması önerisine destek vermişti. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry geçen hafta BM Güvenlik Konseyi'ndeki Suriye toplantısında muhaliflerin kontrolü altındaki bölgelerde Suriye uçaklarının uçuşunun yasaklanması gerektiğini kaydetmişti.

Suriye’nin kuzeyinde güvenli bir bölge oluşturulması, Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da çok uzun süredir savunduğu bir öneri. Ancak bu öneri Batılı politikacılar tarafından uzun süre kabul görmemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayı başında Çin’de yapılan G20 Zirvesi’nde Obama, Merkel ve Putin ile yaptığı ikili temasların ardından Suriye’de bir uçuşa yasak bölge konusunda “süreci çalıştırıyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

Esad rejimi ve Rusya’ya ait uçaklar geçen hafta perşembe gününden itibaren Halep’i yoğun bir bombardımana tutuyor. Gözlemciler, 5 yıl önce iç savaşın patlak verdiği andan bu yana ülkedeki en ağır çatışmaların yaşandığını belirtiyor.

Rusya tarafından desteklenen Suriye ordusu, Halep kentinin tamamının kontrolünü ele geçirmek istiyor. Halep’in doğusu isyancıların, batısı da rejim birliklerinin kontrolü altında bulunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

kna/dpa, BD/BK