Suriye'de gözler Cerablus ve Haseke'de



Suriye'de silahlı muhalif grupların IŞİD'in elindeki Cerablus kentini ele geçirmek için operasyona hazırlandığı bildirildi. Haber ajansı Reuters'e yansıyan bilgilere göre, muhalif gruplar kenti ele geçirmek için Türkiye toprakları üzerinden harekete geçecek. Muhalif gruplar, Reuters'a saldırıların birkaç gün içinde başlayacağı bilgisini de verdi.

Suriyeli muhaliflerin Türkiye'nin desteği ile kenti Kürt grupların eline geçmesini engellemeyi amaçladığı ifade ediliyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Ankara'da yaptığı açıklamada, Suriye'de Cerablus'u almak için başlatılması beklenen operasyona Türkiye'nin destek verip vermeyeceği sorusuna "Türkiye olarak bugüne kadar DAEŞ'le (IŞİD) mücadelenin içinde aktif bir şekilde yer aldık. Gerek siyasi toplantılar gerekse arazideki mücadelede Türkiye'nin hem desteği hem aktif katılımı olmuştur" yanıtını verdi.

Haseke operasyonu

Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde Kürt gruplar, Şam yönetiminin elindeki Haseke'yi ele geçirmek için büyük bir operasyona başladı. Şam yönetimine bağlı birliklerle YPG (Halk Savunma Birlikleri) birlikleri arasındaki çatışmaların alevlendiği haber veriliyor. Fransız haber ajansına konuşan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden Rami Abdül Rahman, ancak kentin Geveyran bölgesinin hala hükümete bağlı birliklerin elinde olduğunu söyledi.

Kürtler de dolaylı görüşmelerin devam ettiği ve hükümete bağlı birliklerin Haseke'den tamamın çekilmesini talep ettiklerini belirtiyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre de Rusya'nın taraflar arasındaki arabulucuk girişimleri devam ediyor.

Nüfusunun büyük bir bölümü Arap olan Haseke kentinin büyük bir bölümü kısa bir süre öncesine kadar YPG'nin kontrolündeydi. Ancak perşembe günü 2011'den beri ilk kez Haseke üzerinde uçan hükümet birlikleri, kentin bir bölümünü kontrolü altına aldı.

Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG, ABD öncülüğündeki koalisyonun IŞİD'e karşı savaşta en önemli müttefiki konumunda. Suriye'de Esad rejimi ise Kürtlerin özerklik ilanına karşı olmasına rağmen şimdiye kadar YPG güçleriyle doğrudan savaşmaktan kaçınıyordu.