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Dünya

SURİYE'DE GÖSTERİLER: 24 ÖLÜ AMMAN (A.A)

30 Nisan 2011 00:57

-SURİYE'DE GÖSTERİLER: 24 ÖLÜ AMMAN (A.A) - 29.04.2011 - Suriye insan hakları örgütü Seveysiya, ülkede çapında bugün düzenlenen gösterilerde 2'si çocuk en az 24 kişinin öldürüldüğünü bildirdi. Hapisteki avukat Muhannad el Hasani tarafından kurulan insan hakları örgütü, bugün Dera, Humus ve Lazkiye kentleriyle başkent Şam yakınlarındaki Kadam'da düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin demokrasi yanlısı göstericilere ateş açtığını kaydetti. Örgüt, kendilerinde öldürülen 24 kişinin isimlerinin bulunduğunu belirtti. Öte yandan, Suriye'nin güneyindeki gösterilerin merkezi, kuşatma altındaki Dera kentinin önde gelen avukatlarından Tamer el Cahamani, kente yönelik son dört günkü saldırılarda öldürülen en az 83 kişinin cenazesinin geçici çözümlerle yaratılan morglarda tutulduğunu söyledi. Avukat Cahamani, çoğu buzdolabı kamyonlarında tutulan, aralarında kadın ve çocuklara ait olanların da bulunduğu 83 ceset saydıklarını anlattı. Öldürülenlerin çoğunun baş ve göğüslerinden vurulduğunu belirten Cahamani, bunun da öldürülenlerin keskin nişancıların saldırısına uğradığına işaret ettiğini ifade etti. Bu arada, geçici morglardaki 83 ceset arasında bugün destek olmak için kente girmeye çalışırken vurularak öldürülen 15 köylünün bulunmadığı belirtildi.

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