Suriye'de geçici olarak ateşkes ilan edildi

Uluslararası Kızılhaç örgütünün çağrısına olumlu yanıt veren Suriye hükümeti ve muhaliflerin, yoğun çatışmaların yaşandığı Humus kentindeki yüzlerce sivilin tahliye edilmesi için geçici olarak ateşkes ilan ettiği bildirildi.

Kızılhaç sözcüsü Hiçam Hassan, Reuters'a yaptığı açıklamada, Humus'taki uluslararası yardım ekiplerinin tahliye öncesi teknik konuları tamamlamak üzere olduğunu ifade etti.

Kızılhaç'ın Ortadoğu ve Yakındoğu'daki operasyonlarının başkanı Beatrice Megevand-Roggo ise, "Suriye Kızılayı ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalardaki ilk önceliğimiz, hasta ve yaralıları tedavi edilebilecekleri güvenli bölgelere taşımak" dedi.