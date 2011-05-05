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Dünya

SURİYE'DE GECE YARISI BASKINI AMMAN (A.A) 

05 Mayıs 2011 11:44

-SURİYE'DE GECE YARISI BASKINI AMMAN (A.A) - 05.05.2011 - Suriye'de yüzlerce asker başkent Şam'ın banliyösü Sakba'da gece evlere baskın düzenleyerek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. İngiliz Reuters ajansının duyurduğuna göre, bir görgü tanığı yaptığı açıklamada, askerlerin baskınından önce bölgede tüm iletişimin kesildiğini, baskın düzenleyen askerlere karşı herhangi bir direniş olmadığını söyledi. Sakba'da geçen cuma günü Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın görevi bırakması talebiyle yapılan gösteriye işaret eden görgü tanığı, bölgede barışçı gösterilere rağmen gözaltılar olduğunu ifade etti. Öte yandan, muhalifler, gözaltılara ve bazı kentlerdeki kuşatmalara rağmen ülke çapından yarın kitlesel gösteri yapılması çağrısında bulunduklarını açıkladı.  

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