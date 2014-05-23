Suriye'de Esad'ın seçim mitingine saldırı, çok sayıda ölü var

Suriye resmi haber ajansı SANA ve muhalifler, Devlet Başkanı Beşşar Esad yanlılarının düzenlediği seçim mitingine yönelik bir havan topu saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

3 Haziran'daki devlet başkanlığı seçimi öncesinde düzenlenen saldırı Dera kentinde meydana geldi. Suriye’de çatışmaların başladığı son 3 yıldır halk içine nadiren çıkan Esad’ın Dera’da dün düzenlenen mitinge katılmadığı belirtildi.

Saldırıyı bugün hem SANA hem de muhalifler duyurdu. SANA’daki haberde, havan topu saldırısı sonucunda ‘ölenlerin sayısının tam belli olmadığı’ belirtildi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıda 11’i sivil 21 kişinin öldüğünü açıkladı.