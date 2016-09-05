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Dünya
Deutsche Welle

Suriye'de eş zamanlı bombalı saldırılar

Suriye'nin çeşitli kentlerinde eş zamanlı olarak düzenlenen bombalı saldırılarda 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

05 Eylül 2016 17:42


Londra merkezli ve muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre, hükümetin denetimindeki Tartus kenti iki patlamayla sarsıldı. Rusya'ya ait bir üssün bulunduğu kentte ölü sayısının ilk belirlemelere göre 35'i bulduğu, en az 40 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Tartus'ta çifte saldırı

Devlet televizyonu ilk patlamanın bir köprüye bomba yüklü araçla düzenlendiğini duyurdu. Olay yerine yardım ekiplerinin sevk edilmesi üzerine kalabalığın arasına karışan bir intihar eylemcisi üzerindeki patlayıcı infilak ettirdi.

Diğer patlamalar Humus, Haseke ve Şam'ın batısındaki Al Sabura'da meydana geldi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıların koordineli olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Alevi mahallesinde patlama

Humus'ta ağırlıkla Alevilerin yaşadığı bir mahallede bombalı saldırı düzenlendi. Bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 4 kişi can verdi. Terör örgütü IŞİD bölgede daha önce de bölgede çok sayıda bombalı saldırı düzenlemişti.

Kürtlerin denetimindeki Haseke'de güvenlik güçlerine ait bir kontrol noktasına intihar saldırısı düzenlendi. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.

IŞİD yenilgi sonrası kanlı eylemleriyle biliniyor

Şam'ın batısındaki Al Sabura'da orduya ait bir kontrol noktasına düzenlenen saldırıda üç kişi can verdi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı. Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım hafta sonu sınır bölgesinin IŞİD unsurlarından tamamen temizlendiğini ve Azez - Cerablus hattının güvence altına alındığını duyurmuştu. Terör örgütü IŞİD, aldığı yenilgiler sonrası kanlı eylemler düzenlemesiyle tanınıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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