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Suriye'de el yapımı patlayıcılar imha ediliyor

Mehmet YİRUN- Yılmaz BEZGİN/REYHANLI (Kilis), (DHA) - ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesinde terör unsurlarından arındırılan bölgelerde, güvenlik güçlerinin mayın ve el yapımı patlayıcı imhası sürüyor

25 Şubat 2018 12:54

Mehmet YİRUN- Yılmaz BEZGİN/REYHANLI (Kilis), (DHA) - ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör unsurlarından arındırılan bölgelerde, güvenlik güçlerinin mayın ve el yapımı patlayıcı imhası sürüyor. Teröristlerin kaçarken harekata katılan askerleri hedef almak için hazırladığı çok sayıda tuzak, askerler tarafından imha edildi.
Reyhanlı\'nın karşısında bulunan ve bir süre önce TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri tarafından teröristlerden temizlenen Afrin kırsalındaki Mersawa bölgesinde arama tarama faaliyeti devam ediyor. Güvenlik güçlerinin bölgede yaptığı aramalarda, teröristlerin gerilerinde bıraktığı çok sayıda hain tuzak gün yüzüne çıkarıldı. Mersawa bölgesinde de kazdıkları hendekleri yarım bırakarak kaçan PYD/PKK’lı teröristlerin Türk askerlerine yönelik hazırladığı çok sayıda el yapımı patlayıcı ve düzenek kontrollü şekilde imha edildi. Teröristlerin bombalı saldırılar için mutfak tüplerini kullandığı ve bunları toprağa  gömerek kamufle ettiği de görüldü.

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