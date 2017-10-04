Suriye’de El Nusra komutanı etkisiz hale getirildi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 4 Ekim (DHA) – Rusya Savunma Bakanlığı Resmi Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus uçaklarının Suriye’de gerçekleştirdiği özel operasyon sırasında El Nusra komutanını etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Bağımsız kaynakların bilgilerine göre, El Nusra birliği komutanı Abu Muhammed el-Culyani’nin kolunu kaybettiği ve durumunun kritik olduğu belirtilirken, El Nusra’nın 12 saha komutanının da etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Konaşenkov, Su-34 ve Su-35 uçaklarının kullanıldığı operasyonda saldırı kararının çeşitli kanallardan teröristlerin toplantı yerinin öğrenilmesinin ardından verildiğini kaydetti.