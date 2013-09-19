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Dünya

Suriye'de El Kaide bağlantılı örgüt, Kilis'in karşısındaki Azaz'ı ele geçirdi

Suriye'de El Kaide bağlantılı Irak ve Suriye İslami Devleti örgütü, Özgür Suriye Ordusu ile girdiği çatışmanın ardından, Türkiye'nin Öncüpınar Sınır Kapısı'na 5 km uzaklıktaki Azaz kasabasını ele geçirdi

19 Eylül 2013 13:57

Çeviri: Varsan Çekiç

Suriye'de El Kaide bağlantılı Irak ve Suriye İslami Devleti (ISIS) adlı örgüt, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)  ile girdiği çatışmanın ardından, Türkiye sınırına 5 kilometre uzaklıktaki Azaz kasabasını ele geçirdi. Örgüt kasabada çatılara keskin nişancılar yerleştirip, bölgede kontrol noktaları oluştururken, yerel halk üzerinde de sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı. 

ABD'de yayımlanan New York Times Gazetesi, El Kaide bağlantılı ISIS örgütünün Azaz kasabasını ele geçirmesinin, radikal islamcı grupların Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda yükselen güçlerini ve ana muhalif örgütlerle hızla kötüleşen ilişkilerini gösterdiğini yazdı. 

NY Times haberinde, ÖSO liderlerinin Perşembe günü, kasabada süren çatışmayı durdurmak için müdahale etmeye çalıştığını, ancak kasabanın büyük ölçüde radikal islamcıların elinde olduğunu belirtti. NY Times, ISIS örgütünün Türkiye'nin Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'nın karşısındaki Bab al-Salameh (Essalame) Sınır Kapısı'nı daha ele geçirmediğini de, haberinde yer verdi.

Gazete, Halep'in 30 kilometre kuzeyinde bulunan Azaz kasabasının, Özgür Suriye Ordusu'na silah, savaşçı ve mühimmat sağlayan ve ülkedeki şidetten kaçmak isteyen mülteciler için önemli bir ana yol görevi gördüğünü yazdı.

Kasabanın ISIS tarafından ele geçirilmesinin, Suriye'nin komşularını alarma geçireceğini belirten NY Times, ÖSO'ya lafını sakınmadan destek verip, güney sınırlarında savaşçı ve silah akışına izin veren Türkiye'nin, şimdi El Kaide bağlantılı bir grupla yüz yüze olduğunu belirtti.

Suriye'de 2 buçuk yıldır süren savaşta ÖSO, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı verdikleri mücadelede radikal islamcı grupların yer almasını iyi karşılamıştı. Ancak geçen aylar içinde radikal islamcı gruplar, yerel halka İslami kanunlar dayatmaya, halka açık infazlar gerçekleştirmeye ve ÖSO'ya karşı çatışmalara girmeye başlamıştı.

 

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