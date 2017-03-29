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Dünya
Deutsche Welle

Suriye'de dört kentte ve köyde tahliye uzlaşması

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi kuşatma altındaki Zabadani ve Madaya kentleri ile Fua ile Kafraya köylerinde tahliyenin başlaması için İran ve Katar’ın arabuluculuğunda uzlaşıldığını duyurdu.

29 Mart 2017 16:47

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada dört kent ve köyde tahliyenin başlamasına dair uzlaşmanın salı akşamı sağlandığını belirtti. Suriye Ordusu'nun kuşatması altındaki Zabadani, Madaya ile muhaliflerin kuşattığı İdlib vilayetinde bulunan Fua ve Kafraya'nın tahliye edileceği belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tahliyeyle ilgili uzlaşmanın İran ve Katar'ın arabuluculuğunda sağlandığını duyurdu. Katar Suriye Savaşı'nda Esad muhaliflerini desteklerken, İran Esad'a destek sunuyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdül Rahman yaptığı açıklamada, tahliye işleminin 4 Nisan'da başlamasının beklendiğini belirterek, bu konuda iyi niyet göstergesi olarak da gece yarısı ateşkesin yürürlüğe girdiğini belirtti. Rami Abdül Rahman, "Bu nedenle sakinlik hakim" dedi.

Birleşmiş Milletler Şubat ayında yaptığı açıklamada Zabadani, Madaya, Fua ve Kafraya'da insani felaket uyarısında bulunmuştu. Açıklamada, "Buralarda durum korkunç, 60 bin insan bu bölgelere hapsolmuş durumda ve acil yardıma ihtiyaçları var" denilmişti. Zabadani ve Madaya, Suriye ordusunun Fua ve Kafraya ise muhaliflerin kontrolü altında bulunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

afp, HT/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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