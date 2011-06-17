T24 LogoT24 Logo
Dünya

SURİYE'DE CUMA GÖSTERİLERİNDE 4 ÖLÜ BEYRUT (A.A)

17 Haziran 2011 19:43

-SURİYE'DE CUMA GÖSTERİLERİNDE 4 ÖLÜ BEYRUT (A.A) - 17.06.2011 - Suriye'de güvenlik güçlerinin açtığı ateşte biri 16 yaşındaki bir genç olmak üzere 4 kişi öldü. Protestoları izleyip belgeleyen Yerel Koordinasyon Komiteleri, Humus'ta üç kişinin, güneydeki Dael köyünde de bir gencin öldüğünü duyurdu. Suriye'nin çeşitli şehirlerinde, cuma namazının ardından binlerce kişinin Devlet Başkanı Beşşar Esad yönetiminin yıkılması talebiyle gösteri yaptığı bildiriliyor. Suriye'nin batısındaki Banyas kentinde de güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açtığı, ölenler bulunduğu bildirilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24