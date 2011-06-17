-SURİYE'DE CUMA GÖSTERİLERİNDE 4 ÖLÜ BEYRUT (A.A) - 17.06.2011 - Suriye'de güvenlik güçlerinin açtığı ateşte biri 16 yaşındaki bir genç olmak üzere 4 kişi öldü. Protestoları izleyip belgeleyen Yerel Koordinasyon Komiteleri, Humus'ta üç kişinin, güneydeki Dael köyünde de bir gencin öldüğünü duyurdu. Suriye'nin çeşitli şehirlerinde, cuma namazının ardından binlerce kişinin Devlet Başkanı Beşşar Esad yönetiminin yıkılması talebiyle gösteri yaptığı bildiriliyor. Suriye'nin batısındaki Banyas kentinde de güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açtığı, ölenler bulunduğu bildirilmişti.