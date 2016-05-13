Suriye'de cihatçılar Alevi köyünde katliam yaptı

Suriye’de El Kaide’ye bağlı El Nusra ile Ahrar’uş Şam gibi cihatçı örgütler, Hama vilayetinin güneyindeki, çoğunluğu Alevi olan Zara köyünü ele geçirdi. Çoğu kadın ve sivil çocukların kaçırıldıktan sonra katledildiği ileri sürüldü.

Zete'nin haberine göre, cihatçılar, dün sabah Hama’nın güneyi ve Humus’un kuzeyinde büyük çapta bir saldırı başlattı. Al Masdar News’ün haberine göre Suriye ordusunun köyden çekilmesiyle cihatçılar, çoğunluğu Alevi olan köye girdi.

Al Masdar News ilk haberinde, onlarca Ulusal Savunma Güçleri üyesinin öldürüldüğünü, çoğu kadın ve çocuk yaklaşık 100 sivilin kaçırıldığını belirtti. Daha sonra geçilen haberde ise 120’ye yakın kişinin katledildiği ve kaçırıldığı belirtildi. Köyde öldürülmeyenlerin Rastan beldesine nakledildiği belirtildi. Buraya götürülen sivillerin de öldürülmüş olabileceği düşünülüyor.

Köy, cihatçıların eline düşmesinin ardından Suriye uçakları tarafından bombalandı.

Köyü basanlar arasında, El Kaide’nin Suriye kolu Nusra Cephesi, El Kaide bağlantılı Ahrar’uş Şam ve Ehli Sünnet Tugayları gibi örgütlerin bulunduğu ifade edildi. Sadece El Nusra’yı “terör örgütü” olarak kabul eden ABD, Fransa, İngiltere ve Ukrayna, dün BM Güvenlik Konseyi’nde Zara köyünde katliam yapan diğer grupların “terör örgütleri” listesine alınmasına karşı çıkmıştı.

El Menar’ın haberine göre Suriye Başbakanı Vail Nadir Halki, katliamı “Tüm dünyaya karşı işlenmiş iğrenç bir suç” olarak tanımladı. Halki, uluslararası toplumun Suriye’de terörizmle mücadele için gerekli adımları atması gerektiğini söyledi. Halki, “Teröristleri destekleyen Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan engellenmeli” dedi.

Cihatçılar köydeki katliamın videolarını ve fotoğraflarını paylaştı.