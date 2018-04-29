Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri mutabakatının içeriğinde neler var?

Rusya Dışişleri Bakanlığı; Türkiye, İran ve Rusya'nın garantörlüğünde imzalanan Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' mutabakatının tam metnini yayımladı.

Bölgelerin altı ay süreyle uygulamada olacağı, daha sonra uzatılabileceği belirtiliyor.

IŞİD, Nusra Cephesi gibi örgütlerse mutabakatın dışında tutuldu.

Bakanlığın yayımladığı metne göre çatışmasızlık bölgelerinin kurulacağı yerler şunlar:

-İdlib vilayeti ile Hama, Halep ve Lazkiye'nin bazı bölgeleri

-Humus vilayetinin bazı bölgeleri

-Başkent Şam'ın doğusundaki Doğu Guta bölgesi

-Güneydeki Dera ve Kuneytra gibi bazı vilayetler

Metinde çatışmasızlık bölgelerinin altı ay süreli geçici bir önlem olduğu ve garantör ülkelerin anlaşması durumunda otomatik olarak devam edeceği belirtildi.

Bu bölgelerin sınırları boyunca güvenlik şeritleri oluşturulacağı, kontrol ve gözlem noktalarındaki çalışmaların garantör ülkelerin mutabakatına uygun olarak gerçekleştirileceği aktarılıyor.

Metinde bu bölgelerde hava saldırıları dahil olmak üzere tarafların silah kullanımının sona ereceği belirtiliyor.

Bundan sonra ise hızlı bir şekilde bu bölgelere insani yardımın ulaştırılması hedefleniyor.

Bu alanlardaki alt yapı hizmetlerinin onarılmasının sağlanması da hedefler arasında.

Böylece ülke içinde ve dışındaki göçmenlerin terk ettikleri yerlere geri dönmesi için koşulların oluşturulacağı aktarılıyor.

Mutabakat; IŞİD, Nusra Cephesi, El Kaide bağlantılı örgütler ya da Birleşmiş Milletler'in 'terör örgütü' listesindeki örgütleri kapsamıyor.

Bu örgütlere operasyonların süreceği aktarılıyor.

Garantör ülkelerin, bu örgütlerle silahlı muhaliflerin birbirinden ayrılması için çalışmalar yapacağı belirtiliyor.

Bununla birlikte şimdiye kadar mutabakata katılmamış örgütlerin de iknası için çalışılacağı belirtiliyor.

Mutabakat kapsamında garantör ülkelerin önümüzdeki günlerde bir çalışma grubu oluşturacağı da aktarılıyor.

Bu arada mutabakatın hayata geçirildiği Cuma gece yarısından itibaren söz konusu bölgelerde çatışmaların önemli oranda azaldığı bildiriliyor.

Londra merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi (SOHR), Cumartesi günü ülkenin bazı yerlerinde sadece tek tük çatışma ve operasyonların olduğunu açıkladı.

SOHR, Suriye ordusunun Hama ve Şam yakınlarında bazı operasyonlar düzenlediğini ancak anlaşma ardından bu bölgelerde şiddetin hızlı bir şekilde azaldığını belirtti.