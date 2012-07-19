Suriye'de çatışmalar sürüyor, 1 günde 200 kişi hayatını kaybetti!

Suriye'de dünkü saldırı sonrası şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtiliyor. Esad'ın üst düzey Suriyeli yetkililerin hayatını kaybettiği saldırıdan bu yana nerede olduğu belirsizliğini koruyor.

Şam’da dün ulusal güvenlik binasına düzenlenen saldırının ardından ülkede çatışmaların daha da arttığı yönünde haberler geliyor. Suriye ordusunun Şam’ın bazı bölgelerini bombaladığını belirten muhalifler bunu dünkü saldırıların intikamı olarak nitelendiriyor.

Suriye Genel Devrim Konseyi, sabah erken saatlerinden bu yana Şam'ın Meze semtinde Esad’a bağlı birlikler ile Özgür Suriye Ordusu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını ve bölgede şiddetli patlamaların meydana geldiğini duyurdu

‘200'den fazla kişi hayatını kaybetti’

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, dünden bu yana meydana gelen şiddet olaylarında 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Örgütün açıklamasına göre, en fazla can kaybı Şiilerin çoğunlukta olduğu Seyyide Zeyneb bölgesinde bir muhalifin cenaze töreninde yaşandı. Kalabalığa yönelik saldırıda en az 100 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'deki BM gözlemci heyetinin başkanı Norveçli Tümgeneral Robert Mood, yaptığı açıklamada, “Suriye, barış yolundaymış gibi görünmüyor ve şiddet artıyor” ifadelerini kullandı.



Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, saldırılardan bu yana herhangi bir açıklama yapmadı. Esad’ın nerede bulunduğu konusu ise belirsizliğini koruyor. Aktivistler, saldırıdan kısa bir süre sonra Esad’ın, ailesini memleketi Kardaha’ya götürdüğünü iddia etti. Muhalif güçler ayrıca Devlet Başkanı'nın Lazkiye kentinde olduğunu öne sürdü.

‘Esad kontrolü kaybetti'

Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, Şam'daki patlamaya ilişkin, ''Yaşanan olay, Esad'ın kontrolü kaybettiğini, şiddetin azalmaktan ziyade arttığını ve tüm uluslararası partnerlerimizin bir araya gelmesi ve dönüşümü desteklemesi gerektiğini açıkça gösterdi'' açıklamasını yaptı.

İngiltere Başbakanı David Cameron da Esad'a yetkilerini devretmesi çağrısında bulundu. Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Cameron, Rusya ve Çin'in Birleşmiş Milletler'in Suriye ile ilgili kararına destek vermeleri gerektiğini belirtti.

Cameron, "Geçmişte Suriye'ye karşı eyleme geçmemize karşı çıkanlara soruyorum: Suriye'deki rejimin gaddarlığıyla ilgili daha ne kadar kanıt görmemiz gerekiyor?" dedi.

Bu arada Çin'den konuyla ilgili bir açıklama gelmemesi dikkat çekti. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Pekin ziyareti sırasında Çin Devlet Başkanı Hu Cintao’yu Suriye’ye karşı harekete geçilmesi için ikna etmeye çalıştı. (Deutsche Welle Türkçe)