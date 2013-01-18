Suriye'de çatışmada yaralanan gazeteci hayatını kaybetti

Suriye'nin Halep kentinde yaralanan Fransız gazeteci Yves Debay, kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fransız gazeteci Debay (56), Suriye'nin Halep kentinde muhalifler ile Suriye ordu birlikleri arasındaki çatışmaları görüntülemeye çalışırken, açılan ateş sonucu yaralandı. Dün akşam muhaliflerin yardımıyla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilen Debay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Belçika asıllı Fransız vatandaşı olduğu belirtilen Debay'ın cenazesinin, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adlı Tıp Kurumu'na sevk edildiği bildirildi. Bu arada, video paylaşım sitesi Youtube'da öldürülen gazeteciyle ilgili görüntülerin yer aldığı görüldü.